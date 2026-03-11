Xρυσή Αυγή: Αυλαία στη δίκη στο Εφετείο - Ισόβια και ποινές φυλάκισης μέχρι 13 έτη για τη δολοφονία Φύσσα

Την απόφασή του επί των ποινών ανακοίνωσε το Εφετείο που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση της εγκληματική οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο με την απόφασή του κράτησε ίδιες τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα μέλη του διευθυντηρίου της Χρυσής Αυγής.

Ειδικότερα με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε ποινή κάθειρξης 13 ετών καταδικάστηκε ο γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ίδια ποινή επιβλήθηκε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο. Κάθειρξη 10 ετών επιβλήθηκε στον Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη. Με βάση αυτό το σκέλος της απόφασης στη φυλακή ενδέχεται να βρεθεί η Ελένη Ζαρούλια. Αυτή την ώρα οι δικηγόροι δίνουν «μάχη», όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της φυλακής, προκειμένου να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Κάνεις ωστόσο από τους 42 συνολικά καταδικαθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου. Εξαίρεση αποτελεί ο Ιωάννης Λαγός, ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργου Ρουπακιά δολοφόνου του Παύλου Φύσσα σε ισόβια και δέκα έτη κάθειρξη. Με ικανοποίηση άκουσε την απόφαση η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Μάγδα Φύσσα, η οποία βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα.

Οι ποινές για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Για τη δολοφονία Φύσσα οι ποινές είναι:

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Για την υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων οι ποινές είναι:

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση οι ποινές είναι:

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Ποπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη.

Πηγή: protothema.gr