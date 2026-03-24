Το email του Κύπριου βυζαντινολόγου που άνοιξε την υπόθεση Τσαγκαράκη - Ο γκαλερίστας με τους φερόμενους πλαστούς πίνακες

Ο γνωστός Γκαλερίστα αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, σε μία υπόθεση που ξεκίνησε από ένα e-mail που έστειλε στις αρχές ένας βυζαντινολόγος από την Κύπρο.

Το email του Κύπριου βυζαντινολόγου για τον Τσαγκαράκη

Συγκεκριμένα, μία μέρα μετά το επίμαχο βίντεο με την πώληση Ευαγγελίου του 16ου Αιώνα, έφτασε στην Αστυνομία email από Κύπριο βυζαντινολόγο που ζητούσε να διερευνηθεί άμεσα η υπόθεση.

Χαρακτηριστικά έγραψε ο Κύπριος βυζαντινολόγος:

Μου εμφανίστηκε τυχαία στο Instagram βίντεο της Γκαλερί Τσαγκαράη, υποθέτω πως είναι κάπου στην Αθήνα, που ο υπεύθυνος παρουσιάζει πως θα βγάλει σε δημοπρασία ένα παλαίτυπο ευαγγέλιο το 1745. Ακόμη και αν κάποιος θα ήταν ελαστικός στην αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας, εμπίμπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υποθεση και πριν δημοπρατηθεί.

Η Χαρίκλεια Μυταρά για τους πίνακες που δειγμάτιζε ο Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς να το πολεμήσεις αυτό;

Για τους πλαστούς πίνακες Ελλήνων ζωγράφων που δειγμάτιζε στις εκπομπές του ο Γιώργος Τσαγκαράκης μίλησε στο Live News η Χαρίκλεια Μυταρά, χήρα του κορυφαίου σύγχρονου ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Πάντα υπάρχουν απατεώνες στη ζωή. Ο Μίμης το είχε φιλοσοφήσει. Έλεγε “τώρα τι να κάνουμε; Έτσι είναι τα πράγματα”. Δεν το δεχόταν. Καθόλου, βέβαια. Πώς μπορεί να του άρεσε; Γιατί εγώ είχα δει και κάνα δύο (πλαστά έργα) που ήταν και βλακείες εντελώς. Αλλά δεν ήταν επιθετικός άνθρωπος ο Μίμης. Δηλαδή ότι στεναχωριόταν, στεναχωριόταν. Έλεγε γιατί μόνο εγώ είμαι; Σε όλον τον κόσμο το κάνουν. Τώρα τι θέλετε να κάνουμε να βγούμε και να τους κλωτσάμε;».

Τέλος επεσήμανε: «Πώς να το πολεμήσεις αυτό; Αυτό γίνεται χρόνια στην Ελλάδα. Πρέπει να μπει το κράτος στη μέση. Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα».

Δημογλίδου: Υπήρχαν καταγγελίες από τις 24 Φεβρουαρίου

Nα σημειωθεί πως σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, στην ΕΡΤ, «υπήρχαν ήδη καταγγελίες από τις 24 Φεβρουαρίου στην Ελληνική Αστυνομία, ανώνυμες και επώνυμες, σχετικά με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου οίκου, οι οποίες μιλούσαν για δημοπρασίες και αγοραπωλησίες πλαστών έργων τέχνης».

Θύματα του γνωστού γκαλερίστα περιέγραψαν περιπτώσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζουν, άλλα είδαν να συμβαίνουν «στον αέρα» και άλλα τελικά τους ανακοινώθηκαν ως αποτέλεσμα της πώλησης.

