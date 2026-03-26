Στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα

Στα 920 ευρώ μικτά θα ανέλθει ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα από την 1η Απριλίου, όπως ανακοίνωσε, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα ρύθμιση αφορά μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, δηλαδή σχεδόν μισό μισθό ετησίως.

Υπενθύμισε επίσης ότι είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, υπογραμμίζοντας ότι έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 41,5% από το 2019, δηλαδή άνω από 3.780 ευρώ τον χρόνο. «Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα», σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι με την αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρονται προς τα πάνω και το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους και το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού.

Πηγή: ΚΥΠΕ