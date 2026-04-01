Εντυπωσιακό ψάρι του Ινδικού Ωκεανού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ένα μπλε ψάρι του Ινδικού Ωκενού καταγράφηκε για πρώτη φορά σε ελληνικά νερά, ακόμα ένα ξενικό είδος που πέρασε τη Διώρυγα του Σουυέζ για να κατακτήσει τη Μεσόγειο.

Το ψάρι Pomacanthus maculosus, το οποίο ξεχωρίζει για το επίπεδο σώμα και το φανταχτερό μπλε χρώμα του, ζει κανονικά στον Δυτικό Ινδικό, τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα, μέσω της οποίας έφτασε τελικά στη Μεσόγειο.

Από το 2008 το είδος έχει εντοπιστεί στην Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο, αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται κάπου στη μέση.

Το ψάρι που πιάστηκε στη νότια Κρήτη είχε μήκος σχεδόν 16 εκατοστά (Chrysa Doxa)

Ο εντοπισμός του P.maculosus στη νότια Κρήτη «γεφυρώνει ένα φαινομενικό κενό στην κατανομή μεταξύ καταγραφών στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, κάτι που ίσως ανακλά την περιορισμένη ανιχνευσιμότητα λόγω των κρυπτικών συνηθειών του είδους, παρά την πραγματική απουσία του» γράφουν στην επιθεώρηση Acta Adriatica ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Στις 15 Οκτωβρίου 2025, ένα και μοναδικό ενήλικο, με μήκος σχεδόν 16 εκατοστά, πιάστηκε με ψαροτούφεκο σε βάθος οκτώ μέτρων έξω από το Μαυρονήσι της Νότιας Κρήτης και παραδόθηκε στην ομάδα του δρ. Γεράσιμου Κονδυλάτου.

Λεοντόψαρο στην Αίγινα. Το είδος είναι ένας από τους γνωστότερους λεσσεψιανούς ,μετανάστες (Λεωνίδας Σταύρου)

Το είδος τρέφεται κυρίως με σπόγγους και ασπόνδυλα και παραμένει ασαφές ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η άφιξή του στα ελληνικά νερά.

Άγνωστο παραμένει επίσης πώς βρέθηκε στη νότια Κρήτη. Οι ερευνητές εικάζουν πως είτε μετακινήθηκε από άλλες περιοχές της Μεσογείου είτε είναι αποτέλεσμα απελευθέρωσης από ενυδρείο.

Το P.maculosus είναι περιζήτητο για ενυδρεία θαλασσινού νερού και πωλείται έως και 450 δολάρια.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είδος είναι ο πρωτόγυνος ερμαφροδιτισμός: όταν υπάρχει έλλειψη αρσενικών, τα θηλυκά άτομα μεγάλης ηλικίας αλλάζουν φύλο.

Συνολικά, περισσότερα από 1.000 ξενικά είδη εκτιμάται ότι έχουν εισβάλλει μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο, από τα οποία τα περισσότερα είναι «λεσσεψιανοί μετανάστες» από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Αυτή ήταν η διαδρομή που ακολούθησε και το διαβόητο λεοντόψαρο, σαρκοφάγο είδος που ανταγωνίζεται ντόπια είδη και ασκεί περιβαλλοντικές πιέσεις στα ελληνικά νερά.

