Artemis II: Τι θα πάρουν μαζί τους οι αστροναύτες στο ταξίδι προς τη Σελήνη

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά τις αποστολές Apollo, τέσσερις αστροναύτες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, σε μια αποστολή που αναμένεται να συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον όσο λίγες τα τελευταία χρόνια.

Η αποστολή Artemis II θα δοκιμάσει στην πράξη το επόμενο βήμα της NASA, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια. Αν όλα πάνε βάση σχεδίου, η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα.

Στην αποστολή συμμετέχουν τέσσερις αστροναύτες. Οι Αμερικανοί Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν. Είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος Artemis και η πρώτη φορά μετά το 1972 που άνθρωποι θα ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη.

Ο Ριντ Γουάιζμαν, διοικητής της αποστολής, είναι πρώην πιλότος δοκιμών του αμερικανικού Ναυτικού και έχει ήδη περάσει έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2014. Παρά την εμπειρία του, έχει δηλώσει ότι στη στεριά φοβάται τα ύψη.

Ο Ριντ Γουάιζμαν / Φωτ.: NASA - Public Domain

Γεννημένος στη Βαλτιμόρη, έχασε τη σύζυγό του από καρκίνο το 2020 και μεγάλωσε μόνος του τις δύο κόρες τους. Έχει μιλήσει ανοιχτά μαζί τους για τους κινδύνους της αποστολής, εξηγώντας τι θα συμβεί αν κάτι πάει στραβά, μια συζήτηση που, όπως λέει, κάθε οικογένεια θα έπρεπε να κάνει.

Παρότι είναι ο διοικητής, αποφεύγει να παρουσιάζει την αποστολή ως προσωπικό επίτευγμα και τονίζει τον ρόλο της ομάδας, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους συναδέλφους του.

Η Κριστίνα Κοχ, μηχανικός και φυσικός, έγινε αστροναύτης το 2013 και το 2019 κατέρριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παραμονή γυναίκας στο Διάστημα, περνώντας 328 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Κατά τη διάρκεια εκείνης της αποστολής συμμετείχε και στον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο.

Η Κριστίνα Κοχ / Φωτ.: NASA - Public Domain

Μεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα και, όπως έχει πει, η επιθυμία της να γίνει αστροναύτης ξεκίνησε από μια φωτογραφία. Στο δωμάτιό της είχε την εικόνα της Γης να ανατέλλει πάνω από τη Σελήνη, τραβηγμένη από την αποστολή Apollo 8, και εντυπωσιάστηκε όταν έμαθε ότι πίσω από τον φακό βρισκόταν άνθρωπος.

Στην αποστολή θα πάρει μαζί της χειρόγραφα σημειώματα από κοντινούς της ανθρώπους, ως έναν τρόπο να διατηρεί μια άμεση σύνδεση με τη Γη. Όπως λέει, η αποστολή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ή την επιστήμη, αλλά και τους ανθρώπους που μένουν πίσω.

Στο σπίτι, η προετοιμασία έχει και πιο πρακτικές πλευρές. Έχει ήδη εξηγήσει στον σύζυγό της ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορεί να την καλεί όπως όταν βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ούτε να τη ρωτά πού βρίσκεται κάτι στο σπίτι. «Θα πρέπει να το βρει μόνος του», λέει γελώντας.

Ο Τζέρεμι Χάνσεν είναι πρώην πιλότος μαχητικών της καναδικής αεροπορίας και φυσικός, που εντάχθηκε στην Καναδική Διαστημική Υπηρεσία το 2009. Αν και δεν έχει πετάξει ξανά στο Διάστημα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση νέων αστροναυτών στη NASA.

Ο Τζέρεμι Χάνσεν / Φωτ.: NASA - Public Domain

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την ιστιοπλοΐα και την ορεινή ποδηλασία. Η σχέση του με το Διάστημα ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, όταν μετέτρεψε το δεντρόσπιτό του σε «διαστημόπλοιο», εμπνευσμένος από τις αποστολές Apollo.

Έχει μιλήσει ανοιχτά με τα παιδιά του για τους κινδύνους της αποστολής, εξηγώντας τους πώς λειτουργεί μια εκτόξευση και τι σημαίνουν οι συζητήσεις των μηχανικών για πιθανά σενάρια κινδύνου, ώστε να μην τρομάξουν αν ακούσουν κάτι ανησυχητικό.

Αν όλα πάνε καλά, θα γίνει ο πρώτος μη Αμερικανός που θα ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη, κάτι που, όπως λέει, δείχνει πόσο έχει εξελιχθεί η διεθνής συνεργασία στο Διάστημα.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ, πιλότος της αποστολής, είναι επίσης πρώην πιλότος μαχητικών και δοκιμαστής της NASA. Το 2020 συμμετείχε στην αποστολή SpaceX Crew-1 και πέρασε σχεδόν έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ / Φωτ.: NASA - Public Domain

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, είναι παντρεμένος και έχει τέσσερα παιδιά, ενώ αναμένεται να γίνει ο πρώτος μαύρος αστροναύτης που θα ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη.

Όσοι τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα χαρισματικό και δυναμικό, ενώ ο ίδιος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του στη μελέτη παλαιότερων αποστολών, αναζητώντας μαθήματα από την εποχή των Gemini και Apollo.

Όπως λέει, πίσω από τα τεχνικά δεδομένα και τους αριθμούς βρίσκονται πάντα άνθρωποι, οικογένειες και αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας.

«Η ανάγκη να εξερευνούμε είναι μέρος αυτού που είμαστε», έχει δηλώσει. «Είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης».

ΠΗΓΗ: LIFO με πληροφορίες από BBC