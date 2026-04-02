Συγκινητική εικόνα: Σκυλιά στα Χανιά περιμένουν θλιμμένα έξω από το μαγαζί της ιδιοκτήτριάς τους που έχει πεθάνει

Παρόλο που η αγαπημένη τους ιδιοκτήτρια δεν βρίσκεται πια στη ζωή, τα δύο σκυλιά εξακολουθούν και βρίσκονται στο πόστο τους έξω από το μαγαζί της

Μία συγκινητική εικόνα κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φαίνονται δύο σκυλιά να περιμένουν θλιμμένα έξω από το μαγαζί της ιδιοκτήτριάς τους, η οποία πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η Ελένη Κουτσουπάκη διατηρούσε ένα βιβλιοχαρτοπωλείο από το 1955 στα Χανιά και αγαπούσε πολύ τα ζώα. 

Υιοθέτησε τα δύο συγκεκριμένα σκυλιά και μαζί με τους υπαλλήλους του καταστήματος φρόντιζαν για την τροφή και το νερό τους. 

Τα δύο ζωάκια βρισκόντουσαν συνήθως μέσα στο κατάστημα και απολάμβαναν τόσο την αγάπη της κ. Ελένης όσο και το χάδι κάθε πελάτη που έμπαινε να αγοράσει κάποιο προϊόν  δίνοντας την εντύπωση ότι αποτελούσαν μέρος του προσωπικού.

Το κατάστημα μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου της Ελένης παρέμεινε κλειστό για αρκετές ημέρες. Στη φωτογραφία γίνεται αντιληπτό και το κηδειόχαρτο.

Παρόλο που η αγαπημένη τους ιδιοκτήτρια δεν βρίσκεται πια στη ζωή, τα δύο σκυλιά εξακολουθούν και βρίσκονται στο πόστο τους έξω από το μαγαζί της.

Protothema.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

