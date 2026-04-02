Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Τραμπ: Η μεγαλύτερη γέφυρα του Ιράν κατέρρευσε, είναι ώρα η Τεχεράνη να κάνει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ανάρτηση όπου αναφέρεται στην καταστροφή της «μεγαλύτερης γέφυρας στο Ιράν» και ζητά από τη χώρα να διαπραγματευτεί «πριν να είναι πολύ αργά», εντείνοντας τη ρητορική εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, όπου ανέβασε και βίντεο από το πλήγμα στη γέφυρα, υποστήριξε πως θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα πλήγματα και ότι είναι ώρα η Τεχεράνη να κάνει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά και δεν μείνει τίποτα στη χώρα.

Με ύψος 136 μέτρα, η γέφυρα B1 μεταξύ Τεχεράνης και Καράτζ θεωρείται η ψηλότερη της Μέσης Ανατολής και εγκαινιάστηκε φέτος, ανέφερε το Fars, ενώ στα κρατικά μέσα προβλήθηκε ως «ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα στη Δυτική Ασία».

Το ιρανικό Press TV ανέφερε ότι η γέφυρα είχε αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση η γέφυρα βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης δύο φορές μέσα την ίδια ημέρα.

«Ο αμερικανό-σιωνιστής εχθρός στοχοθέτησε εκ νέου τη γέφυρα B1 στο Καράτζ», μια πόλη στο δυτικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, μετέδωσε χαρακτηριστικά το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, διευκρινίζοντας πως η γέφυρα αυτή είχε «ήδη στοχοθετηθεί μία ώρα νωρίτερα».

«Αυτή η νέα επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ομάδες διάσωσης είχαν αναπτυχθεί για να παράσχουν βοήθεια σε θύματα» του πρώτου πλήγματος, αναφέρθηκε.

Πηγή: protothema.gr

