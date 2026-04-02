Έτσι κλέβουν βενζίνη από τα αυτοκίνητα -Tο νέο κόλπο που σαρώνει

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει μετατρέψει τη βενζίνη σε… «υγρό χρυσό», οδηγώντας σε έξαρση περιστατικών κλοπής, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν ολοένα και πιο ευρηματικές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους.

Η τιμή της βενζίνης είναι κάτι που ανέκαθεν απασχολούσε τους οδηγούς, ωστόσο οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις έχουν «ζορίσει» τα πράγματα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν ανέβει σημαντικά και να επιφέρουν αυξημένα έξοδα.

Σε αυτό το πλαίσιο και μέσα στην αβεβαιότητα που έχει προκύψει, οι πανταχού απατεώνες βλέπουν… οικονομικές ευκαιρίες σε αυτό το περιβάλλον, αποφασίζοντας να εκμεταλλευτούν την άνοδο των τιμών προς όφελος τους για να προχωρήσουν σε οργανωμένες κλοπές καυσίμων.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που τελευταία φαίνεται να έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, με τις αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων περιστατικών. Φυσικά, οι κλοπές καυσίμων δεν είναι κάτι καινούργιο, ωστόσο η άνοδος των τιμών έχει επαναφέρει το πρόβλημα στο προσκήνιο με μεγαλύτερη ένταση.

Παραδοσιακά, η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράστες είναι η εισαγωγή ενός μακριού σωλήνα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, μέσω του οποίου αντλούν το καύσιμο.

Καθώς όμως μεγάλη μερίδα των σύγχρονων αυτοκινήτων διαθέτουν πλέον ειδικές βαλβίδες ασφαλείας που αποτρέπουν αυτή τη διαδικασία, οι επιτήδειοι βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τα εμπόδια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα νέο «κόλπο» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια πιο εξελιγμένη εκδοχή της ίδιας πρακτικής, κατά την οποία οι δράστες χρησιμοποιούν έναν σωλήνα, στον οποίο προσαρμόζουν στην άκρη ένα πλαστικό μπουκάλι (συνήθως από χρησιμοποιημένο σαμπουάν) το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως μια αυτοσχέδια αντλία.

Με αυτόν τον τρόπο, το μπουκάλι πιέζεται και δημιουργεί αναρρόφηση, επιτρέποντας την άντληση του καυσίμου από το ρεζερβουάρ προς ένα δοχείο με αρκετό εύκολο. Η συγκεκριμένη διαδικασία μάλιστα είναι αρκετά απλή, αθόρυβη και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, καθιστώντας τη δύσκολη στον εντοπισμό και κάνοντας τα φαινόμενα κλοπής όλο και πιο συχνά.

Σημειώνεται πως η κατάσταση είναι πολύ πιο συχνή και πολύ πιο προβληματική σε χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων και πρατήρια καυσίμων, όπου οι κλοπές αφορούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες στοχεύουν κυρίως φορτηγά, αφαιρώντας εκατοντάδες λίτρα καυσίμου και προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι όταν πάνε να ξεκινήσουν το όχημα τους συνειδητοποιούν πως η μεγαλύτερη ποσότητα στο ρεζερβουάρ του οχήματος τους απουσιάζει.

Οι επαγγελματίες οδηγοί έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους, καθώς τα περιστατικά δεν περιορίζονται μόνο σε κλοπές καυσίμων, αλλά πολλές φορές συνοδεύονται και από απειλές ή επιθέσεις, με την έλλειψη επαρκούς επιτήρησης σε ορισμένους χώρους στάθμευσης εντείνει το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οδηγοί καταφεύγουν σε αυτοσχέδιες λύσεις προστασίας, όπως το να παραμένουν μέσα στις καμπίνες των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανές επιθέσεις ή κλοπές, δυσκολεύοντας ωστόσο σημαντικά το έργο τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές τονίζουν πως η αύξηση των περιστατικών αυτών αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο οχημάτων όσο και σε επίπεδο υποδομών, καθώς το φαινόμενο φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη έκταση.

