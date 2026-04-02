Ο γιος του Σβαρτσενέγκερ στέφθηκε πρωταθλητής στον πρώτο του αγώνα bodybuilding

Ο Τζόζεφ Μπαένα, γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατάφερε να γίνει πρωταθλητής bodybuilding.

Στις 28 Μαρτίου, ο 28χρονος ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι κατέλαβε την πρώτη θέση σε πολλές κατηγορίες στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State, μεταξύ των οποίων το Men’s Open Body Heavy Weight Class, το Men’s Classic Physique True Novice και το Men’s Classic Physique Novice.

«Αποστολή εξετελέσθη», έγραψε δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή.

