Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ξανά πύραυλο που εντοπίστηκε στη Σαουδική Αραβία

Το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot κατέρριψε πύραυλο που εντοπίστηκε στη Σαουδική Αραβία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, «Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινέςώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της».