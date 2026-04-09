Αεροδρόμιο Αθήνας: Αύξηση 3,8% στην επιβατική κίνηση Μαρτίου παρά τη γεωπολιτική κρίση

Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 6,28 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 8,1%

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2026, παρά την γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, ανήλθε σε 2,31 εκατ., αυξημένη κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2025.

Ειδικότερα, η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, εντός αυτού του ιδιαίτερα ευμετάβλητου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, σημείωσε επιβράδυνση σε σύγκριση με τους προηγούμενους δύο μήνες, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα επίπεδα του 2025 κατά 4,8% στην εγχώρια επιβατική κίνηση και κατά 3,4% στην κίνηση προς/από το εξωτερικό.

Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 6,28 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 8,1%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση της τάξης των 7,1% και 8,5% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 54.181, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,0% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,9% και 7,6%, αντίστοιχα.

