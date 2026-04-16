Νέα καταγγελία σε βάρος του πρώην αρσιβαρίστα που συνελήφθη για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά: «Μου είχε ρίξει στο ποτό χάπι βιασμού»

Σε μία αναφορά που συγκλονίζει προχώρησε μία νεαρή κοπέλα μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης, η νεαρή, αφού έμαθε για τον αδόκητο χαμό της 19χρονης, πέρασε το κατώφλι των Αρχών και κατήγγειλε πως έχει υποψίες ότι ο 26χρονος πρώην αθλητής της άρσης βαρών της είχε ρίξει στο ποτό της το αποκαλούμενο «χάπι βιασμού».

Η καταγγελία της κοπέλας

Συγκεκριμένα, η 31χρονη κοπέλα κατήγγειλε ένα περιστατικό που της είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2022. Όπως περιέγραψε, το βράδυ εκείνης της ημέρας είχε μεταβεί μόνη της σε ένα καφέ-μπαρ στο Αργοστόλι ώστε να πιει ένα ποτό καθώς εκείνη την περίοδο είχε χωρίσει από μία μακροχρόνια σχέση.

Αφού κατανάλωσε ένα με δύο ποτά ξαφνικά τα πάντα έσβησαν και το μόνο που θυμάται είναι ότι ξύπνησε την επόμενη μέρα στο σπίτι της, με πλήρη αμνησία.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Την επόμενη μέρα με πληροφόρησαν οικεία μου πρόσωπα ότι, ενώ βρισκόμουν στο μπαρ, με είχε πλησιάσει ένα νεαρό άτομο που λέγεται (αναφέρει τον πρώην αθλητή), τον οποίο απλά γνώριζα φατσικά και μετά από μικρό διάστημα άρχιζα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει, πράξεις τις οποίες εγώ ποτέ δεν έκανα.»

»Την επόμενη μέρα που ξύπνησα, όπως προείπα, δεν θυμόμουν το παραμικρό, ούτε πως πήγα στην οικία μου με το όχημα μου, αλλά επειδή ένιωθα μόνο ζάλη, δεν είχα άλλα συμπτώματα κακουχίας, ούτε χτυπήματα, ή άλλα σημάδια κακοποίησης, δεν ανέφερα πουθενά το γεγονός, ούτε καν στους γονείς μου. Ακούγοντας σήμερα όμως σχετικά με τον θάνατο μίας νεαρής κοπέλας με εμπλεκόμενο τον ανωτέρω θεώρησα ότι πρέπει να αναφέρω το περιστατικό», κατέληξε.

Πηγή: protothema.gr