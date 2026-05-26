Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Η αμφιλεγόμενη αμερικανική εταιρεία Colossal Biosciences κατάφερε να επωάσει κοτοπουλάκια μέσα σε ένα «τεχνητό αβγό», το πρώτο βήμα για την επαναφορά του ψηλότερου πτηνού που έζησε ποτέ.

Το γιγάντιο μόα του Σάουθ Άιλαντ, το οποίο έφτανε τα 3,6 μέτρα σε ύψος και κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου πριν από περίπου 500 χρόνια, είναι ένα από τα έξι είδη ζώων που θέλει να «από-εξαφανίσει» η Colossal Sciences χρησιμοποιώντας αρχαίο DNA, περίπου όπως στην ταινία Jurassic Park.

Πέρυσι, η εταιρεία υποστήριξε ότι αναδημιούργησε τον ανταρόλυκο της Εποχής των Παγετώνων, αν και ανεξάρτητοι ειδικοί είπαν πως πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν γενετικά τροποποιημένο γκρίζο λύκο.

«Χρησιμοποιώντας το σύστημά μας επωάσαμε 26 νεοσσούς τους οποίους τώρα παρακολουθούμε ενεργά καθώς μεγαλώνουν» δήλωσε στο Reuters ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Colossal Μπεν Λαμ. Τα κοτόπουλα εκκολάφθηκαν στα εργαστήρια της εταιρείας στο Ντάλας, είπε.

Το «τεχνητό αβγό» αποτελείται από μια μεμβράνη από σιλικόνη, τοποθετημένο σε ένα προστατευτικό κέλυφος που παράγεται με τρισδιάστατη εκτύπωση. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη μεμβράνη, σχεδιασμένη να επιτρέπει την είσοδο οξυγόνου για την ανάπτυξη του εμβρύου.

Σκελετός του γιγάντιου μόα του Σάουθ Άιλαντ, το οποίο έφτανε σε ύψος τα 3,6 μέτρα (York Museums Trust)

Το επίτευγμα ακούγεται εντυπωσιακό, δεν είναι όμως το πρώτο στο είδος του. Η πρώτη φορά πτηνά επωάστηκαν σε τεχνητό αβγό ήταν το 1998, όταν ερευνητές στην Ιαπωνία μετέφεραν τα έμβρυα από αβγά ορτυκιού σε γυάλινα δοχεία.

Έκτοτε, άλλοι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ως «αβγά» ακόμα και πλαστικές κούπες σκεπασμένες με σελοφάν.

Η διαφορά με την τεχνολογία της Colossal είναι ότι επιτρέπει την ανάπτυξη των εμβρύων με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, σε αντίθεση με τις παλαιότερες τεχνικές που απαιτούν υψηλότερες συγκεντρώσεις οξυγόνου, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τους ιστούς του νεοσσού, είπε στο περιοδικό Nature ο Άντριου Πασκ, επικεφαλής βιολόγος της Colossal.

Όπως ανέφερε, οι 26 νεοσσοί της εταιρείας προήλθαν από έμβρυα που απομονώθηκαν από πραγματικά αβγά μαζί με το ασπράδι και τον κρόκο περίπου 40 ώρες μετά τη γέννησή τους.

H Colossal ανάρτησε σχετικό βίντεο στο YouTube, δεν έχει δημοσιεύσει όμως τα αποτελέσματα στον επιστημονικό Τύπο.

Το αβγό της «δεινόρνιθας»

Η εταιρεία λέει ότι έχει στη διάθεσή της επαρκή αρχαία δείγματα για να διαβάσει το γονιδίωμα του εξαφανισμένου γιγάντιου μόα και να δημιουργήσει έμβρυα. Θεωρητικά, τα έμβρυα θα μπορούσαν να επωαστούν μέσα σε αβγά κάποιου σύγχρονου πτηνού, όπως συνέβη και στην περίπτωση του «ανταρόλυκου», ο οποίος γεννήθηκε από λύκαινα.

Το πρόβλημα όμως είναι κανένα σύγχρονο πτηνό δεν γεννά αβγά αρκετά μεγάλα για να χωρέσουν τους νεοσσούς.

To γιγάντιο μόα του Σάουθ Άιλαντ (Dinornis robustus ή «δεινόρνιθα η ρωμαλέα», ήταν πιθανότατα το ψηλότερο από τα εννέα είδη μόα που ζούσαν κάποτε στη Νέα Ζηλανδία. Με ύψος 3,6 μέτρα και βάρος έως 230 κιλά, τα γιγάντια πτηνά θα έκαναν τη στρουθοκάμηλο να μοιάζει με κοτόπουλο. Τα αβγά τους είχαν μέγεθος μπάλας του ράγμπι.

Οι Πολυνήσιοι Μαορί που έφτασαν κατά κύματα στο νησί τον 13ο αιώνα ήταν το πρώτο χερσαίο θηλαστικό που συνάντησαν τα μόα. Λίγο αργότερα εξαφανίστηκαν.

Πέρα από την προσπάθεια για τη νεκρανάσταση του εξαφανισμένου πτηνού, το τεχνητό αβγό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα αναπαραγωγής σημερινών ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ανέφερε ο Λαμ, ο ερευνητής της Colossal.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πολ Πολ Μόζντζιακ, βιολόγος του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνα, επισήμανε ότι η εταιρεία έχει να ξεπεράσει πολλά ακόμα εμπόδια.

Το κυριότερο είναι ότι τα έμβρυα του γιγάντιου μόα θα χρειάζονταν κάποιου είδους ασπράδι και κρόκο για την παροχή θρεπτικών συστατικών. Το ασπράδι δεν θα ήταν σημαντικό πρόβλημα, καθώς σε όλα τα είδη αποτελείται κυρίως από την πρωτεΐνη ωαλβουμίνη. Ο κρόκος θα ήταν πιο δύσκολη υπόθεση, καθώς κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει σύγχρονο πτηνό που θα ήταν συμβατό με το εξαφανισμένο είδος.

Η Colossal ανέφερε εξάλλου ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αλληλουχήσει ολόκληρο το γονιδίωμα του γίγαντα.

