Δυναμική αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων στην Πάφο

Ο Δήμος Πάφου προχωρά στην εκτεταμένη αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την πόλη, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή, η οποία συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών και δημοτών.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων λεωφορείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις συνοικίες και περιοχές του Δήμου, με σκοπό την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των στάσεων λεωφορείων.

Όπως επισημαίνεται, μέσα από συντονισμένες ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου και των αρμόδιων υπηρεσιών, ο Δήμος επενδύει συστηματικά στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση έργων ουσίας αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής, πιο φιλικής και πιο σύγχρονης πόλης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εικόνα της Πάφου ως σύγχρονου τουριστικού και αστικού προορισμού.