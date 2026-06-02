Νικόλας Παπαδόπουλος για προεδρία της Βουλής: Το ΔΗΚΟ δεν έλαβε οριστική απόφαση – Δεν αποκλείουμε την Αννίτα Δημητρίου

Η δική μου υποψηφιότητα είναι ένα από τα σενάρια που έχει εξετάσει η Γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του SIGMA, προσθέτοντας πως το κόμμα έχει εξετάσει και άλλα σενάρια.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ παραμένει ρυθμιστής στη Βουλή παρά τη μείωση των ποσοστών του κόμματος. Τόνισε δε ότι το ΔΗΚΟ είναι το μοναδικό κυβερνητικό κόμμα στη νέα Βουλή και το μόνο κόμμα του Κέντρου. Σημείωσε επίσης ότι η εντολή των ψηφοφόρων προς το ΔΗΚΟ είναι η επίτευξη συνεργασιών για την προώθηση νομοσχεδίων και προτάσεις νόμου. Ακολούθως είπε ότι με αυτές τις ισορροπίες στη Βουλή το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι ενισχύθηκε ο ρυθμιστικός του ρόλος.

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

Υπενθύμισε δε ότι το ΔΗΚΟ από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν λειτουργεί στη φιλοσοφία των αποκλεισμών, τονίζοντας ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν με όλα τα κόμματα για την επίτευξη συνεργασιών για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και την εκλογή προέδρου του νομοθετικού Σώματος. Για τον σκοπό αυτό, είπε, «έχουμε πραγματοποιήσει επαφές με όλους του αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ανταλλάξαμε απόψεις και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα για να διαπιστωθούν οι τελικές τους θέσεις στο θέμα της προεδρία της Βουλής και στη συνέχεια το κόμμα θα λάβει τελικές αποφάσεις.

ΑΚΕΛ

Κληθείς να απαντήσει εάν εξετάζεται σενάριο στήριξης υποψηφίου από το ΑΚΕΛ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «ακούμε τι προτείνουν τα άλλα κόμματα και στη βάση των προβληματισμών εξετάζει το ΔΗΚΟ τα πιθανά σενάρια που έχει ενώπιον του ώστε να πάρει τελικές αποφάσεις, γνωρίζοντας ποιες είναι και οι θέσεις των άλλων κομμάτων».

Αννίτα Δημητρίου

Ερωτηθείς εάν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο στήριξης της Αννίτας Δημητρίου από το ΔΗΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι το κόμμα δεν έχει λάβει τελικές αποφάσεις και πως δεν έχει αποκλείσει κανέναν.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί από μόνο του να εκλέξει πρόεδρο της Βουλής. «Απαιτούνται», συμπλήρωσε, «διαβουλεύσεις μέχρι τέλους και για αυτόν τον λόγο ούτε αποκλείουμε ούτε προκαταλαμβάνουμε» τις εξελίξεις.

Προεδρικές εκλογές

Κληθείς να απαντήσει εάν οι ισορροπίες που θα δημιουργήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου της Βουλής έχουν σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι για το ΔΗΚΟ δεν συνδέονται οι δύο εκλογές. «Όμως», πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η εκλογή προέδρου της Βουλής είναι μια σημαντική, δημοκρατική διαδικασία». Ο πρόεδρος της Βουλής, συνέχισε, «είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός θεσμός στο πολίτευμα μας και επομένως για εμάς είναι μια πολύ σημαντική πολιτική απόφαση που θα στείλει κάποια πολιτικά μηνύματα».