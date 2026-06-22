Laser μυωπίας μετά τα 40: Τι ισχύει όταν αρχίζει να εμφανίζεται και η πρεσβυωπία

Οι επεμβάσεις μυωπίας με λέιζερ δεν αφορούν πλέον μόνο νεαρά άτομα που θέλουν να απαλλαγούν από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ηλικίας άνω των 40 ετών ενδιαφέρονται να μάθουν εάν μπορούν να προχωρήσουν σε διαθλαστική επέμβαση, παρά την εμφάνιση ή την εξέλιξη της πρεσβυωπίας.

Σύμφωνα με τον δρ Κωνσταντίνο Χ. Καραμπάτσα, Χειρουργό Οφθαλμίατρο, Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Διδάκτορα και Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Bristol, η αντίληψη ότι μετά τα 40 οι επεμβάσεις laser δεν έχουν νόημα επειδή εμφανίζεται η πρεσβυωπία δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σημερινά δεδομένα.

Όπως εξηγεί, τα άτομα ηλικίας 40 έως 59 ετών αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες πληθυσμιακές ομάδες που επιλέγουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας έχει διευρύνει τις δυνατότητες αντιμετώπισης όχι μόνο της μυωπίας, αλλά και της πρεσβυωπίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η πρεσβυωπία αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης του ματιού. Συνήθως αρχίζει να εκδηλώνεται μετά τα 40 με 45 έτη και σχετίζεται με τη σταδιακή σκλήρυνση του φυσικού φακού του οφθαλμού, γεγονός που μειώνει την ικανότητα εστίασης σε κοντινά αντικείμενα. Η εξέλιξή της συνεχίζεται συνήθως έως την ηλικία των 55 με 60 ετών, οπότε και σταθεροποιείται.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμπάτσα, παλαιότερα οι επεμβάσεις για τη μυωπία με λέιζερ είχαν σημαντικούς περιορισμούς, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλή ή επιπλεγμένη μυωπία, αλλά και σε όσους είχαν πρεσβυωπία. Σήμερα, τεχνικές όπως η LASIK και η PRK μπορούν, σε κατάλληλους υποψηφίους, να διορθώσουν τη μυωπία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν την πρεσβυωπία, εφόσον οι κερατοειδείς χιτώνες είναι υγιείς και έχουν σταθερή ανατομική δομή.

Μία από τις διαθέσιμες επιλογές είναι η εξειδικευμένη τεχνική PresbyLASIK, κατά την οποία ο κερατοειδής διαμορφώνεται με τρόπο που να προσφέρει πολυεστιακή όραση. Άλλη επιλογή είναι η τεχνική monovision, κατά την οποία το κυρίαρχο μάτι διορθώνεται για μακρινή όραση, ενώ το άλλο υποδιορθώνεται ώστε να βοηθά στην κοντινή όραση. Με αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται επιλέγοντας από κάθε μάτι την πιο καθαρή εικόνα.

Η τεχνική monovision μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Ωστόσο, επειδή η πρεσβυωπία συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι περίπου τα 55 με 60 έτη, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί συμπληρωματική επέμβαση με λέιζερ μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πέρα από τις επεμβάσεις με λέιζερ, υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης πολυεστιακών ενδοφακών ή ενδοφακών EDOF, οι οποίοι αντικαθιστούν τον φυσικό φακό του ματιού και μπορούν να διορθώσουν ταυτόχρονα πολλαπλά διαθλαστικά σφάλματα. Σύμφωνα με τον ειδικό, ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι, με την αντικατάσταση του φυσικού φακού, δεν τίθεται μελλοντικά ζήτημα καταρράκτη.

Οι επεμβάσεις αυτές απευθύνονται σε άτομα χωρίς ενεργή οφθαλμοπάθεια, όπως προχωρημένο γλαύκωμα ή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, καθώς η φυσιολογική διαδικασία γήρανσης συνεχίζεται και ενδέχεται να χρειάζονται μικρού βαθμού γυαλιά πρεσβυωπίας για πολύ μικρά γράμματα.

«Δεν υπάρχει πια ανώτατο ηλικιακό όριο για τις διαθλαστικές επεμβάσεις στα μάτια», σημειώνει ο κ. Καραμπάτσας, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει πλέον πιο εξατομικευμένες λύσεις, με καλύτερα αποτελέσματα και μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως οι λάμψεις και η άλως.

Όπως καταλήγει, ακόμη και όταν κάποιος δεν είναι κατάλληλος υποψήφιος για laser, μπορεί να υπάρχουν άλλες επιλογές, όπως οι τεχνητοί ενδοφακοί, οι οποίοι επιτρέπουν διόρθωση της όρασης σε περισσότερα από ένα επίπεδα.