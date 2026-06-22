Μεγάλη πτώση αξιών για κινεζικά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα

Οι υπολειμματικές αξίες για τα κινεζικά ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα στη Γερμανία έχουν μειωθεί αρκετά, αφού από το 61% στις αρχές του 2024 έφθασαν στο 47% τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδομένων DAT.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά έχοντας ισχυρές προτάσεις, όπως ανταγωνιστικές τιμές, πλούσιο εξοπλισμό, γρήγορους κύκλους παραγωγής προϊόντων και αξιόπιστη τεχνολογία. Στην αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων αυτά τα δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο, όμως στην αγορά των μεταχειρισμένων τα πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αξία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές για την μάρκα, η οποία έχει κερδηθεί στο πέρασμα του χρόνου. Χωρίς σταθερή εμπιστοσύνη στη μάρκα, δεν υπάρχει σταθερή ζήτηση για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και χωρίς ισχυρή ζήτηση κάποιων μοντέλων δεν υπάρχει σωστή τιμολόγηση.

Αρχικά οι περιορισμένοι όγκοι και τα ξεχωριστά προϊόντα διατήρησαν τις υπολειμματικές τιμές των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων σχετικά υψηλές. Καθώς έφταναν στην αγορά περισσότερες μάρκες, συχνά με παρόμοια και επικαλυπτόμενα προϊόντα, οι αγοραστές αρχίζουν να σκέφτονται τις συγκεκριμένες υπολειμματικές αξίες, οι οποίες δέχτηκαν πιέσεις. Ένας αγοραστής μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ρωτάει περισσότερα και αναζητά περισσότερα για το αυτοκίνητο. Αν η μάρκα έχει μέλλον, αν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά και σε ποια κατάσταση είναι η μπαταρία. Σύμφωνα με την Έκθεση DAT 2026, το 45% των αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων αναμένουν ότι πολλές κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων θα έχουν εξαφανιστεί στα επόμενα πέντε περίπου χρόνια.

Πλέον τα κινεζικά αυτοκίνητα έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους με το 40% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων να δηλώνει ότι τα έχουν παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους. Όμως μόνο το 5% των ιδιωτών θα εξέταζαν σήμερα το ενδεχόμενο αγοράς ενός ηλεκτρικού κινέζικου αυτοκινήτου, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για αγορά ενός «παραδοσιακού» αυτοκινήτου βρίσκεται στο 29%. Οι παραδοσιακές αξίες και η ιστορία μιας μάρκας για παράδειγμα στην Γερμανία παίζει σημαντικό ρόλο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές πρέπει επίσης να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες. Χωρίς ένα λειτουργικό δίκτυο αντιπροσώπων, πληθώρα ανταλλακτικών, προσιτές τιμές και ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που θα δίνουν εγγυήσεις για το μέλλον, οι υπολειμματικές αξίες θα είναι χαμηλές ενώ η διείσδυση στις αγορές θα είναι μικρή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ