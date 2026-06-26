Η Fynspot λανσάρει την νέα AI-powered πλατφόρμα ανίχνευσης απάτης στις online συναλλαγές

Η Fynspot ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία της νέας γενιάς πλατφόρμας ανίχνευσης συναλλακτικής απάτης, μιας API-first SaaS λύσης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις εξελισσόμενες μορφές απάτης, χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη ή η ομαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών.Καθώς η διαδικτυακή απάτη γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε στατικά rule-based συστήματα, τα οποία συχνά απορρίπτουν και νόμιμες συναλλαγές μαζί με τις ύποπτες.

Η Fynspot έρχεται να αντικαταστήσει αυτή τη λογική με προσαρμοστικά μοντέλα μηχανικής μάθησης, τα οποία αξιολογούν τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν risk scoring μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ακριβής προσέγγιση στην πρόληψη απάτης, που συμβάλλει στη μείωση των chargebacks, στη βελτίωση των ποσοστών έγκρισης συναλλαγών και στον περιορισμό των λανθασμένων απορρίψεων (false positives). «Η πρόληψη απάτης δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της εμπειρίας του πελάτη ή της ανάπτυξης των εσόδων», δήλωσε ο Παύλος Καρασαμάνης, Product Lead στη Fynspot.

«Πολλές επιχειρήσεις χάνουν νόμιμους πελάτες επειδή τα παραδοσιακά συστήματα βασίζονται σε γενικευμένους και στατικούς κανόνες. Η Fynspot εισάγει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση που κατανοεί το πλαίσιο κάθε συναλλαγής, προσαρμόζεται συνεχώς και προσφέρει διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.»

Παύλος Καρασαμάνης, Product Lead της Fynspot

Μετάβαση πέρα από τα παραδοσιακά fraud rules

Τα υπάρχοντα συστήματα πρόληψης απάτης βασίζονται συχνά σε προκαθορισμένους κανόνες, όπως το μπλοκάρισμα συναλλαγών από συγκεκριμένες χώρες, χρονικά όρια ή γενικευμένα προφίλ πελατών. Παρότι μπορούν να εντοπίσουν μέρος της απάτης, συχνά οδηγούν και σε απόρριψη νόμιμων συναλλαγών.

Η Fynspot αντικαθιστά αυτή την προσέγγιση με δυναμικό AI scoring, το οποίο αξιολογεί ταυτόχρονα πολλαπλά σήματα κινδύνου. Αντί να ελέγχει αν μια συναλλαγή “ταιριάζει σε κανόνα”, αναλύει το συνολικό συμπεριφορικό προφίλ πίσω από κάθε συναλλαγή.Με αυτόν τον τρόπο, διαχωρίζει πιο αποτελεσματικά τις ύποπτες συναλλαγές από τις ασυνήθιστες αλλά νόμιμες αγορές.

API-first αρχιτεκτονική και άμεση ενσωμάτωση

Η Fynspot έχει σχεδιαστεί ως εξωτερική SaaS πλατφόρμα και ενσωματώνεται σε υπάρχουσες υποδομές πληρωμών μέσω RESTful API. Οι επιχειρήσεις μπορούν να την υιοθετήσουν χωρίς αλλαγές στα εσωτερικά τους συστήματα ή πολύπλοκες τεχνολογικές μεταβάσεις. Οι απαντήσεις risk scoring παρέχονται σε πραγματικό χρόνο, μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία checkout.

Ανάλυση συμπεριφοράς αντί για surface-level signals

Σε αντίθεση με λύσεις που βασίζονται κυρίως σε frontend signals όπως browser fingerprinting, τα οποία μπορούν να παρακαμφθούν από πιο εξελιγμένες τεχνικές απάτης, η Fynspot δίνει έμφαση σε backend behavioral intelligence.

Η πλατφόρμα αναλύει δεδομένα όπως:

• μοτίβα ταχύτητας συναλλαγών

• ιστορικό συμπεριφοράς πελατών

• BIN intelligence και έλεγχος καρτών

• γεωγραφικές ασυμφωνίες (country mismatches)

• IP, VPN και proxy signals

• δείκτες αυθεντικότητας email και ανίχνευση bots

Η πολυεπίπεδη αυτή προσέγγιση επιτρέπει πιο ακριβή αξιολόγηση κινδύνου, βασισμένη σε πραγματική συμπεριφορά και όχι σε εύκολα παραποιήσιμα στοιχεία συσκευής.

Explainable AI και διαφάνεια αποφάσεων

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση AI σε fraud systems είναι η έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων.Για τον λόγο αυτό, η Fynspot ενσωματώνει Explainable AI λειτουργίες μέσω SHAP (Shapley Additive Explanations), οι οποίες αναλύουν και εξηγούν ποιοι παράγοντες επηρέασαν κάθε risk score.

Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σε απλή, κατανοητή γλώσσα μέσα στο dashboard, ώστε οι ομάδες risk να γνωρίζουν με σαφήνεια τους λόγους πίσω από κάθε επισήμανση συναλλαγής.

«Η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στη διαφάνεια», δήλωσε ο Φαίδρος Αβραάμ, Chief Technology Officer της COWIN. «Δεν παρέχουμε απλώς ένα score. Παρέχουμε ξεκάθαρη εξήγηση των παραγόντων που οδήγησαν σε κάθε απόφαση, ώστε οι ομάδες να μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και σιγουριά.»

Φαίδρος Αβραάμ, Chief Technology Officer της COWIN

Συνεχής επανεκπαίδευση μοντέλων

Το τοπίο της απάτης εξελίσσεται συνεχώς, καθιστώντας τα στατικά μοντέλα γρήγορα ξεπερασμένα.

Η Fynspot χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένους κύκλους επανεκπαίδευσης, οι οποίοι ενσωματώνουν νέα δεδομένα συναλλαγών και feedback από τις ομάδες των πελατών.

Με αυτόν τον τρόπο, false positives και false negatives αξιοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση της ακρίβειας των μοντέλων, χωρίς την ανάγκη manual updates.

Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει στο επίκεντρο.

Παρότι βασίζεται στην αυτοματοποίηση, η Fynspot έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει και όχι να αντικαθιστά τις ομάδες risk.

Μέσω του dashboard, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργούν άμεσα blacklists και whitelists (Transaction Firewall), ενώ μπορούν επίσης να προωθούν οριακές περιπτώσεις σε manual review. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει AI και ανθρώπινη κρίση για πιο ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. απάτης.

Διαθεσιμότητα

Η Fynspot είναι διαθέσιμη άμεσα ως SaaS λύση για επιχειρήσεις που επιθυμούν προηγμένη ανίχνευση απάτης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://fynspot.com/

Σχετικά με τη Fynspot

Η Fynspot είναι μια AI-powered πλατφόρμα ανίχνευσης συναλλακτικής απάτης που αναπτύχθηκε από την COWIN, με στόχο τη μείωση της απάτης, τη βελτίωση των ποσοστών έγκρισης συναλλαγών και την ενίσχυση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Μέσω μηχανικής μάθησης, explainable AI, συνεχούς επανεκπαίδευσης και ανάλυσης συμπεριφοράς, προσφέρει real-time risk intelligence χωρίς να επηρεάζει την εμπειρία του χρήστη.

Η COWIN είναι εταιρεία κυβερνοασφάλειας και IT consulting που βοηθά οργανισμούς να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους σε ένα ολοένα πιο σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον. Συνδυάζει penetration testing, στρατηγική κυβερνοασφάλειας, διαχείριση ρίσκου και κανονιστική συμμόρφωση για τον εντοπισμό και την πρόληψη πραγματικών απειλών πριν επηρεάσουν τις επιχειρήσεις.

Επικοινωνία

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