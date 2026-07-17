Επιστήμονες κατέγραψαν νέο είδος μυστηριώδους πιθήκου με πορτοκαλί χείλη (βίντεο)

Ένα νέο είδος πιθήκου, με κατάμαυρο τρίχωμα και χαρακτηριστικό πορτοκαλί-κρεμ περίγραμμα γύρω από το στόμα, ταυτοποίησε διεθνής ομάδα ερευνητών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πρόκειται, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Ατλαντικού της Φλόριντα, για μόλις το πέμπτο νέο είδος πιθήκου που αναγνωρίζεται στην Αφρική τα τελευταία 75 χρόνια.

Το νέο είδος κολοβού ζει ψηλά στην κόμη των δέντρων της λεκάνης του Κονγκό και είναι γνωστό στις κοινότητες της περιοχής ως «Likweli».

Η Κέιτ Ντέτγουιλερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ατλαντικού της Φλόριντα, περιέγραψε τον πίθηκο ως ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ζώο.

Photo credits: (A) Daniel Rosengren, (B) Bravo Bofenda. (C & D)C. satanas, Lope National Park, Gabon. Photo credits: (C) Martin Royele/Royele Safaris, (D) Barna Takats.Caption

«Ο πίθηκος Likweli, το νέο είδος που ταυτοποιήσαμε, είναι ένας πίθηκος κολοβός που ζει ψηλά στην κόμη των δέντρων της λεκάνης του Κονγκό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι ένας αξιοσημείωτος πίθηκος. Καλύπτεται εξ ολοκλήρου από μαύρο τρίχωμα, με ένα πορτοκαλί-κρεμ περίγραμμα γύρω από το στόμα του, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο όταν βγάζει τις κραυγές του».

Η νέα ανακάλυψη καταγράφηκε στην ανατολική όχθη του ποταμού Λομάμι. Στη δυτική όχθη του ίδιου ποταμού είχε ανακαλυφθεί το 2012 ένα άλλο είδος πιθήκου, ο Cercopithecus lomamiensis, γνωστός ως Lesula.

«Ανακαλύψαμε τον Cercopithecus lomamiensis, τον πίθηκο Lesula, το 2012 στη δυτική όχθη του ποταμού Λομάμι. Στην ανατολική όχθη του ίδιου ποταμού έχουμε τώρα αυτό το νέο είδος κολοβού. Είναι σαν ένας μεγάλος φάρος που ανάβει στον χάρτη και δείχνει ότι αυτό είναι το μέρος στο οποίο πρέπει πραγματικά να εστιάσουμε, να ανακαλύψουμε και να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα, επειδή έχουμε αυτό το νέο είδος να εντάσσεται στην επιστήμη και στις προσπάθειες διατήρησης το 2026. Επομένως, πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ατλαντικού της Φλόριντα, πρόκειται για «μόλις το πέμπτο νέο είδος πιθήκου που αναγνωρίζεται στην Αφρική τα τελευταία 75 χρόνια».

Η διεθνής ερευνητική ομάδα παρουσίασε το νέο είδος στη μελέτη με τίτλο «Likweli: Ένα αξιοσημείωτο νέο είδος πιθήκου κολοβού από το Εθνικό Πάρκο Λομάμι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό», δίνοντάς του την επιστημονική ονομασία «Colobus congoensis».

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 114 παρατηρήσεις μεταξύ του 2018 και του 2022, σε μια εκτιμώμενη περιοχή εξάπλωσης 1.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο σπάνιος και δύσκολα ανιχνεύσιμος πίθηκος εντοπίζεται στην ανατολική-κεντρική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ζει κυρίως σε πυκνά δάση με ψηλή και κλειστή κόμη, σε βαθιά αργιλώδη εδάφη και σε νησίδες δάσους που δεν κατακλύζονται από νερό.

Το μικρόσωμο ζώο διαθέτει μαύρο τρίχωμα και «ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί-κρεμ σημάδι γύρω από το στόμα».

Πηγή: Reuters