Οι παρατεταμένοι καύσωνες αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων στην Ευρώπη

Η παρατεταμένη διάρκεια των καλοκαιρινών καυσώνων στην Ευρώπη αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης σειράς λοιμωδών νοσημάτων, όπως προειδοποίησε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), καλώντας τα κράτη-μέλη σε στενότερη διασυνοριακή συνεργασία για την πρόληψη, την έγκαιρη πρόβλεψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, δεν είναι μόνο τα επεισόδια ακραίας ζέστης που προβληματίζουν, αλλά κυρίως η σταθερά αυξημένη μέση θερμοκρασία και η μεγαλύτερη διάρκεια του καλοκαιριού, συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση παθογόνων. Η συνεχής παρακολούθηση δεδομένων από το ECDC φέτος αναδεικνύει τέσσερις τομείς αυξημένου κινδύνου.

Πρώτον, τις λοιμώξεις από τρόφιμα που είναι από τις πιο συχνές του καλοκαιριού, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων στα τρόφιμα, με τον ECDC να συστήνει καλή υγιεινή, πλύσιμο φρούτων και λαχανικών και επιμελές μαγείρεμα, ιδίως του κρέατος.

Δεύτερον, τη βιβριίωση, λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια του γένους Vibrio τα οποία ευδοκιμούν σε θερμά παράκτια ύδατα χαμηλής αλατότητας, όπως η Βαλτική Θάλασσα ή εκβολές ποταμών. Το ECDC έχει αναπτύξει επικαιροποιημένο διαδραστικό εργαλείο απεικόνισης δεδομένων που προβλέπει τις περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ συνιστά αποφυγή κολύμβησης με ανοιχτές πληγές ή πρόσφατα piercing και καλό ψήσιμο των θαλασσινών.

Τρίτον, τις νόσους που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο τσικουνγκούνια και ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς η παράταση της θερμής και υγρής περιόδου επιτρέπει σε επεμβατικά είδη κουνουπιών να εγκατασταθούν σε περιοχές όπου παλαιότερα ήταν σπάνια ή απόντα. Το ECDC συνιστά χρήση εντομοαπωθητικών, προστατευτικό ρουχισμό, σήτες και κλιματισμό, καθώς και αποφυγή στάσιμων νερών γύρω από κατοικίες.

Τέταρτον, τις νόσους που μεταδίδονται από τσιμπούρια, όπως η νόσος Lyme και η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρια (TBE), με την περίοδο δραστηριότητάς τους να επιμηκύνεται λόγω της ηπιότητας της άνοιξης και του φθινοπώρου. Συνίσταται πρόληψη με μακρύ ρουχισμό σε πεζοπορίες, έλεγχος του σώματος για τσιμπούρια μετά από υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο κατά της TBE.

Ο οργανισμός συνέδεσε τα ευρήματα με την ευρύτερη προσέγγιση «Μία Υγεία» (One Health) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ του τομέα της ανθρώπινης υγείας, της κτηνιατρικής και του περιβάλλοντος, κρίνοντας ότι η κλιματική αλλαγή διευρύνει το φάσμα των απειλών για τη δημόσια υγεία και καθιστά αναγκαία τη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία.

Σε πρόσφατη αξιολόγηση της εφαρμογής της σε 15 από κράτη μέλη στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος, το ECDC διαπίστωσε ότι πάνω από τα μισά έχουν εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω δουλειά ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στη δημόσια υγεία.

ΚΥΠΕ