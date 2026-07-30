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Ισπανία: Η κυβέρνηση στέλνει στρατό στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν σήμερα μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.

ΚΥΠΕ

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