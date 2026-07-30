Ιράν στον ΟΗΕ: Κατηγορεί το Κατάρ ότι επέτρεψε χρήση του εδάφους του για επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Με επιστολή της 29ης Ιουλίου 2026 προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατηγορεί το Κατάρ ότι επέτρεψε τη χρήση του εδάφους και των εγκαταστάσεών του για στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της ιρανικής επικράτειας.

Η επιστολή, η οποία κυκλοφορεί ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας με το σύμβολο S/2026/632, αποτελεί απάντηση σε προηγούμενη καταγγελία της Ντόχα και επαναδιατυπώνει τη νομική θέση της Τεχεράνης για τις επιχειρήσεις της στην περιοχή.

Η ιρανική αποστολή αναφέρει ότι, από την έναρξη των «απρόκλητων, προμελετημένων και αδικαιολόγητων επιθετικών πράξεων» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η επικράτεια του Κατάρ και άλλων χωρών του Περσικού Κόλπου τέθηκε στη διάθεση των επιτιθέμενων για την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά του Ιράν. Κατά την Τεχεράνη, ο ισχυρισμός αυτός στηρίζεται σε «καταγεγραμμένα τεχνικά δεδομένα», μέρος των οποίων έχει ήδη διαβιβαστεί στα Ηνωμένα Έθνη.

Η επιστολή υποστηρίζει ότι υπάρχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, στοιχεία ακόμη και «άμεσης συμμετοχής» κρατών της περιοχής στις επιθέσεις. Η παραχώρηση εδάφους και εγκαταστάσεων προς χρήση από τις δυνάμεις που επιτίθενται στο Ιράν χαρακτηρίζεται «διεθνώς παράνομη πράξη», η οποία συνεπάγεται διεθνή ευθύνη. Η ιρανική πλευρά επισημαίνει ότι είχε επανειλημμένα ενημερώσει τις αρχές του Κατάρ για τις θέσεις της, τόσο μέσω διμερών διαύλων όσο και με επιστολές της στα Ηνωμένα Έθνη.

Το Ιράν παρουσιάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον βάσεων και εγκαταστάσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή ως άσκηση του δικαιώματος αυτοάμυνας, βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη του ΟΗΕ. Υποστηρίζει ότι προχώρησε στις ενέργειες αυτές για την προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε, κατά την εκτίμησή του, να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του.

Οι επιχειρήσεις αυτές, σημειώνει, ήταν «νόμιμες βάσει του διεθνούς δικαίου», ενώ είχαν προηγηθεί σαφείς και επανειλημμένες προειδοποιήσεις «μέσω διαφόρων διαύλων και σε διαφορετικά επίπεδα». Η Τεχεράνη απορρίπτει, συνεπώς, τις κατηγορίες ότι επιτέθηκε αδικαιολόγητα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών.

Παράλληλα, η ιρανική επιστολή κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι παραβίασαν τον θεμελιώδη και αναγκαστικό κανόνα του διεθνούς δικαίου περί απαγόρευσης της επίθεσης.

Υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές ενέργειες συνεχίζονται και ότι είχαν ως αποτέλεσμα τη «δειλή δολοφονία» του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και άλλων ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Τεχεράνη, τουλάχιστον 3.578 πολίτες, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους. Καταγγέλλεται επίσης εκτεταμένη καταστροφή μη στρατιωτικών στόχων, όπως σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια και άλλες υποδομές.

Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται «εγκλήματα πολέμου», τα οποία, κατά το Ιράν, διευκολύνθηκαν από τη χρήση εδαφών και εγκαταστάσεων τρίτων κρατών, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ.

Το Ιράν επικαλείται την αρχή σύμφωνα με την οποία ένα κράτος οφείλει να χρησιμοποιεί το έδαφός του κατά τρόπο που να μην προκαλεί βλάβη σε άλλα κράτη. Παραπέμπει επίσης στο ψήφισμα 3314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει στον ορισμό της επίθεσης την περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος επιτρέπει τη χρήση του εδάφους του από άλλο κράτος για την πραγματοποίηση επίθεσης εναντίον τρίτης χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχεράνη απορρίπτει ως «μεροληπτική και νομικά αβάσιμη» οποιαδήποτε ερμηνεία του δικαιώματος αυτοάμυνας που θα επέτρεπε στο Κατάρ να επικαλεστεί το άρθρο 51 απέναντι σε ιρανικές ενέργειες. Υποστηρίζει ότι ένα κράτος το οποίο «φιλοξενεί και συνδράμει τους επιτιθέμενους» και έχει καταστεί συνεργό στις πράξεις τους δεν μπορεί να επικαλείται αυτοάμυνα απέναντι σε μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στην αρχική επίθεση.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας «θα αντιμετωπιστεί μέσω της άσκησης του νόμιμου δικαιώματος αυτοάμυνας», σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Η επιστολή επαναλαμβάνει επίσης την απόρριψη της Απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητη και πολιτικά υποκινούμενη». Κατά το Ιράν, η συγκεκριμένη Απόφαση υιοθετήθηκε με τρόπο «κατάφωρα άδικο, νομικά αστήρικτο και θεμελιωδώς αποκομμένο από τις πραγματικές και νομικές συνθήκες της κατάστασης».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι, όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις και οι απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας και των ζωτικών συμφερόντων του Ιράν, διατηρεί «το δικαίωμα και την εξουσία» να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ως παράκτιο κράτος. Σε αυτά περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης μέτρων ανάλογων προς τις περιστάσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια με στόχο να διαταράξει ή να επηρεάσει δυσμενώς την άσκηση των ιρανικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στα Στενά «θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση». Η σχετική θέση, σημειώνεται, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα κράτη, περιλαμβανομένου του Κατάρ.

Κλείνοντας, το Ιράν υποστηρίζει ότι η παραχώρηση της καταριανής επικράτειας στους επιτιθέμενους δημιουργεί υποχρέωση «πλήρους αποκατάστασης» όλων των υλικών και ηθικών ζημιών. Η αποκατάσταση αυτή μπορεί, κατά την επιστολή, να περιλαμβάνει επαναφορά στην πρότερη κατάσταση, αποζημίωση και ικανοποίηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε «δικαστικά και όλα τα άλλα νόμιμα μέσα», προκειμένου να επιβάλει τη διεθνή ευθύνη του Κατάρ και να εξασφαλίσει την πλήρη επανόρθωση των ζημιών.

ΚΥΠΕ