Bloomberg: Τα νοσοκομεία της Γερμανίας προετοιμάζονται για έναν πιθανό πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Η Γερμανία επανεξετάζει την ετοιμότητα του συστήματος υγείας της απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης, με τις αρχές να αξιολογούν τις δυνατότητες των νοσοκομείων, τις υποδομές και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο σχεδιασμός αφορά ένα ενδεχόμενο σενάριο σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Με βάση σενάρια που έχει επεξεργαστεί η Bundeswehr, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ, έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες ημερησίως θα μπορούσαν να μεταφέρονται στη Γερμανία για νοσηλεία.

Οι πέντε στρατιωτικές νοσοκομειακές μονάδες της χώρας εκτιμάται ότι θα έφταναν σύντομα στα όριά τους, γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία την αξιοποίηση των πολιτικών νοσοκομείων για μεγάλο μέρος της περίθαλψης.

Το υπόγειο καταφύγιο στο Ουλμ

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και το στρατιωτικό νοσοκομείο στο Ουλμ, κάτω από το οποίο υπάρχει υπόγεια ιατρική εγκατάσταση που κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Το καταφύγιο σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης και διαθέτει χωρητικότητα έως 2.000 ανθρώπων για διάστημα 90 ημερών. Για περίπου τρεις δεκαετίες παρέμενε ουσιαστικά ανενεργό, ενώ πλέον εξετάζεται η επαναλειτουργία του. Ωστόσο, για να καταστεί επιχειρησιακό θα χρειάζονταν σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων στα παλαιά συστήματα εξαερισμού και ηλεκτροδότησης.

«Είναι προετοιμασμένο το σύστημα υγείας μας για κάτι τέτοιο; Η μόνη απάντηση είναι: όχι», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μπένεντικτ Φρίμερτ, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής και διοικητής του στρατιωτικού νοσοκομείου του Ουλμ.

Η πρόκληση, πάντως, δεν αφορά μόνο τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών. Οι γερμανικές αρχές χρειάζονται περισσότερους γιατρούς με εμπειρία στην αντιμετώπιση πολεμικών τραυματισμών και επιδιώκουν στενότερο συντονισμό μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών νοσοκομείων. Μόνο μερικές εκατοντάδες Γερμανοί γιατροί εκτιμάται ότι διαθέτουν σχετική εξειδίκευση.

Παράλληλα, ενισχύεται η εκπαίδευση πολιτικών χειρουργών για την αντιμετώπιση περιστατικών μαζικών απωλειών. Τον Μάρτιο, η Bundeswehr πραγματοποίησε μεγάλη άσκηση ιατρικής ετοιμότητας, κατά την οποία προσομοιώθηκε επίθεση στη Λιθουανία και η μεταφορά τραυματιών σε νοσοκομεία του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου.

Στο επίκεντρο και η επάρκεια φαρμάκων

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι γερμανικές αρχές είναι η διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Η χώρα, όπως και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, εξαρτάται από την Κίνα για σημαντικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων, μεταξύ άλλων αντιβιοτικών και παυσίπονων.

Για τον λόγο αυτό, νοσοκομεία εξετάζουν την ενίσχυση των αποθεμάτων τους, ενώ παράλληλα αξιολογούνται μέτρα προστασίας από επιθέσεις με drones και ενδεχόμενες διακοπές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η προετοιμασία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τις προειδοποιήσεις του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα επίθεσης σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μέρος του αμυντικού σχεδιασμού και όχι πρόβλεψη ότι ένας πόλεμος θα ξεσπάσει.

Στόχος του Βερολίνου είναι να διασφαλίσει ότι το σύστημα υγείας θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης κρίσης.