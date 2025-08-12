Ανακάλυψη αντικειμένων παλαιότερων γνωστών ανθρωποειδών στην Ινδονησία

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια σειρά από πέτρινα εργαλεία στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας, τα οποία, όπως λένε, μπορεί να αποτελούν απόδειξη της ύπαρξης ανθρώπων πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια σε νησιά μεταξύ Ασίας και Αυστραλίας, οι οποίοι είναι οι πρώτοι γνωστοί άνθρωποι στην περιοχή της Γουαλάκια.

Αρχαιολόγοι από την Αυστραλία και την Ινδονησία ανακάλυψαν τα μικρά, θρυμματισμένα εργαλεία, που χρησιμοποιούνταν για να κόβουν μικρά ζώα και να σκαλίζουν πέτρες, κάτω από το έδαφος στην περιοχή Σόπενγκ στο Νότιο Σουλαουέζι.

Τα ραδιενεργά ίχνη αυτών των εργαλείων και τα δόντια ζώων που βρέθηκαν γύρω από την περιοχή χρονολογούνται έως και 1,48 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Πηγή: ΚΥΠΕ