Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Ανακάλυψη αντικειμένων παλαιότερων γνωστών ανθρωποειδών στην Ινδονησία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα ραδιενεργά ίχνη αυτών των εργαλείων και τα δόντια ζώων που βρέθηκαν γύρω από την περιοχή χρονολογούνται έως και 1,48 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια σειρά από πέτρινα εργαλεία στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας, τα οποία, όπως λένε, μπορεί να αποτελούν απόδειξη της ύπαρξης ανθρώπων πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια σε νησιά μεταξύ Ασίας και Αυστραλίας, οι οποίοι είναι οι πρώτοι γνωστοί άνθρωποι στην περιοχή της Γουαλάκια.

Αρχαιολόγοι από την Αυστραλία και την Ινδονησία ανακάλυψαν τα μικρά, θρυμματισμένα εργαλεία, που χρησιμοποιούνταν για να κόβουν μικρά ζώα και να σκαλίζουν πέτρες, κάτω από το έδαφος στην περιοχή Σόπενγκ στο Νότιο Σουλαουέζι.

Τα ραδιενεργά ίχνη αυτών των εργαλείων και τα δόντια ζώων που βρέθηκαν γύρω από την περιοχή χρονολογούνται έως και 1,48 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΣΤΗΜΗΙνδονησίαΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited