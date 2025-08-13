Νοσοκομεία στην Ινδία θα διπλασιάσουν τις επενδύσεις τους στην ΤΝ

Η ινδική εταιρεία νοσοκομείων, Apollo Hospitals Enterprise, σχεδιάζει να διπλασιάσει τις επενδύσεις της σε δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της.

Η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω του υψηλότερου όγκου ασθενών.

Η αλυσίδα νοσοκομείων χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση ακτινογραφιών, MRI, αλλά και στις ενδοσκοπήσεις, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας Madhu Sasidhar στο πρακτορείο Ρόιτερς.

ΚΥΠΕ