Πώς το Διάστημα γίνεται το νέο πεδίο μάχης μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων

Καθώς πραγματοποιούνταν η παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Ρωσία φέτος, χάκερ υποστηριζόμενοι από το Κρεμλίνο κατέλαβαν έναν δορυφόρο σε τροχιά που παρέχει τηλεοπτική υπηρεσία στην Ουκρανία.

Αντί για το κανονικό πρόγραμμα, οι Ουκρανοί τηλεθεατές είδαν πλάνα από την παρέλαση που μεταδόθηκαν από τη Μόσχα: κύματα από τανκς, στρατιώτες και οπλισμό. Το μήνυμα είχε σκοπό να εκφοβίσει και αποτέλεσε επίσης μια επίδειξη του γεγονότος ότι ο πόλεμος του 21ου αιώνα διεξάγεται όχι μόνο στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα, αλλά και στον κυβερνοχώρο και στο Διάστημα.

Η απενεργοποίηση ενός δορυφόρου θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικό πλήγμα χωρίς ούτε μία σφαίρα, και μπορεί να γίνει στοχεύοντας το λογισμικό ασφαλείας του δορυφόρου ή διακόπτοντας την ικανότητά του να στέλνει ή να λαμβάνει σήματα από τη Γη.

«Αν μπορείτε να εμποδίσετε την επικοινωνία ενός δορυφόρου, μπορείτε να προκαλέσετε σημαντική διακοπή», δήλωσε ο Tom Pace, CEO της NetRise, μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας που εστιάζει στην προστασία αλυσίδων εφοδιασμού.

«Σκεφτείτε το GPS», πρόσθεσε. «Φανταστείτε αν ο πληθυσμός το έχανε, και τη σύγχυση που θα προκαλούσε».

Οι δορυφόροι ως βραχυπρόθεσμη πρόκληση

Πάνω από 12.000 λειτουργικοί δορυφόροι βρίσκονται σήμερα σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, παίζοντας κρίσιμο ρόλο όχι μόνο στις επικοινωνίες και τη μετάδοση σήματος, αλλά και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στα συστήματα πλοήγησης όπως το GPS, στη συλλογή πληροφοριών και στις οικονομικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για έγκαιρη ανίχνευση εκτοξεύσεων, που μπορεί να προειδοποιήσει για επικείμενους πυραύλους.

Αυτό τους καθιστά κύριο στόχο για όποιον επιθυμεί να υπονομεύσει την οικονομία ή την στρατιωτική ετοιμότητα ενός αντιπάλου – ή να προκαλέσει ψυχολογικό πλήγμα όπως οι χάκερ που υποστήριζαν τη Ρωσία όταν κατέλαβαν τα τηλεοπτικά σήματα προς την Ουκρανία.

Οι χάκερ συνήθως ψάχνουν για τον αδύναμο κρίκο στο λογισμικό ή το υλικό που υποστηρίζει έναν δορυφόρο ή ελέγχει τις επικοινωνίες του με τη Γη. Η ίδια η τροχιακή συσκευή μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά αν λειτουργεί με ξεπερασμένο λογισμικό, μπορεί να εκμεταλλευτεί εύκολα.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία το 2022, κάποιος στόχευσε την Viasat, την αμερικανική εταιρεία δορυφόρων που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση και τον στρατό της Ουκρανίας. Η επίθεση, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Μόσχα, χρησιμοποίησε κακόβουλο λογισμικό που μόλυνε δεκάδες χιλιάδες μόντεμ, δημιουργώντας διακοπή που επηρέασε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης.

Οι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας λένε ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα πυρηνικό όπλο στο Διάστημα, σχεδιασμένο να καταστρέψει σχεδόν όλους τους δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά ταυτόχρονα. Το όπλο θα συνδύαζε μια φυσική επίθεση που θα προκαλούσε καταστροφικά κύματα, καταστρέφοντας περισσότερους δορυφόρους, ενώ το πυρηνικό σκέλος θα χρησιμοποιούνταν για να καταστρέψει την ηλεκτρονική τους υποδομή.

Το όπλο, αν χρησιμοποιηθεί, θα παραβίαζε διεθνή συνθήκη που απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής στο Διάστημα. Ο Αμερικανός βουλευτής Mike Turner, Ρεπουμπλικάνος, δήλωσε ότι ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να κάνει τη χαμηλή τροχιά ακατάλληλη για δορυφόρους για έως και ένα χρόνο.

Αν χρησιμοποιηθεί, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές: ενδεχομένως αφήνοντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ευάλωτους σε οικονομικές αναταραχές και ακόμα και σε πυρηνική επίθεση.

Η Ρωσία και η Κίνα επίσης θα έχαναν δορυφόρους, αν και πιστεύεται ότι είναι λιγότερο εξαρτημένες από αυτούς.

Ο Turner συνέκρινε το όπλο, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο για ανάπτυξη, με το Σπούτνικ, τον ρωσικό δορυφόρο που ξεκίνησε την εποχή του διαστήματος το 1957. «Αν αυτό το αντι-δορυφορικό πυρηνικό όπλο μπει στο Διάστημα, θα είναι το τέλος της εποχής του Διαστήματος», είπε ο Turner.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτραπεί να μπει στο Διάστημα», τόνισε.

Εκμετάλλευση της Σελήνης και πέρα από αυτήν

Αξιοποιήσιμα ορυκτά και άλλα υλικά που βρίσκονται στη Σελήνη και στους αστεροειδείς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές συγκρούσεις καθώς τα έθνη επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν νέες τεχνολογίες και πηγές ενέργειας.

Ο Sean Duffy, προσωρινός επικεφαλής της NASA, ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα σχέδια να στείλει έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη, λέγοντας ότι είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να το κάνουν πριν από την Κίνα ή τη Ρωσία.

Η Σελήνη είναι πλούσια σε ένα υλικό γνωστό ως ήλιο-3, το οποίο οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη πυρηνική σύντηξη για την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας.

Αν και η τεχνολογία αυτή απέχει ακόμη δεκαετίες, ο έλεγχος της Σελήνης στα ενδιάμεσα χρόνια θα μπορούσε να καθορίσει ποια κράτη θα αναδειχθούν ως υπερδυνάμεις, σύμφωνα με τον Joseph Rooke, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας με έδρα το Λονδίνο που έχει εργαστεί στον βρετανικό αμυντικό τομέα και τώρα είναι διευθυντής ανάλυσης κινδύνου στην εταιρεία Recorded Future.

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου είχε προσωρινά αναστείλει πολλές επενδύσεις στο Διάστημα, αλλά ο ανταγωνισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς η εκμετάλλευση της Σελήνης γίνεται πραγματικότητα. «Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία. Γίνεται γρήγορα πραγματικότητα», είπε ο Rooke. «Αν κυριαρχήσεις στις ενεργειακές ανάγκες της Γης, αυτό είναι τέλος παιχνιδιού».

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν ανακοινώσει σχέδια για δικούς τους πυρηνικούς σταθμούς στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια, ενώ οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να επιταχύνει τον ανταγωνισμό, όπως και η ζήτηση για ενέργεια που απαιτεί η AI.

Παρά τα βήματά της στο Διάστημα, η Κίνα αντιτίθεται σε οποιονδήποτε εξωγήινο αγώνα εξοπλισμών, σύμφωνα με τον Liu Pengyu, εκπρόσωπο της Κινεζικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον. Δήλωσε ότι είναι οι ΗΠΑ που απειλούν να στρατιωτικοποιήσουν το τελευταίο σύνορο.

«Συνεχώς επεκτείνουν τη στρατιωτική τους ισχύ στο Διάστημα, δημιουργούν διαστημικές στρατιωτικές συμμαχίες και προσπαθούν να μετατρέψουν το Διάστημα σε ζώνη πολέμου», είπε ο Liu.

