Άγκυρα: Καμία προσπάθεια αποκλεισμού της Κύπρου στο Σαρμ ελ Σέιχ - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς

Η Τουρκία «δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη» τους ισχυρισμούς ότι επιχείρησε να «αποκλείσει» την Κυπριακή Δημοκρατία από τη Σύνοδο για το μέλλον της Γάζας, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου Τούρκου αξιωματούχου στην Cyprus Mail.

«Δεν ασκούμε τη διπλωματία δημόσια»

Ο ίδιος αξιωματούχος, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», προσθέτοντας πως «ο μόνος συνομιλητής των Ελληνοκυπρίων είναι η 'ΤΔΒΚ'».

«Δεν ασκούμε τη διπλωματία δημόσια», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «δεν έχει αποφύγει να συναντήσει» τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο παρελθόν. Υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι οι δύο είχαν καθίσει «στο ίδιο τραπέζι για καφέ», πέρσι, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη.

Οι αναφορές και ο Ερντογάν

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, σύμφωνα με το οποίο «η Άγκυρα προσπάθησε να αποκλείσει την ‘ανενεργή’, όπως τη θεωρεί, Κυπριακή Δημοκρατία», χωρίς όμως να το πετύχει, καθώς «ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης βρισκόταν στο Σαρμ ελ Σέιχ και μάλιστα ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν τη στιγμή της υπογραφής» της συμφωνίας.

Στο δημοσίευμα του «Φ» σημειώνεται, επίσης, ότι ο Χριστοδουλίδης προσκλήθηκε στη Σύνοδο «ως αποτέλεσμα τόσο των πολύ καλών σχέσεων που διατηρεί η Λευκωσία με τις χώρες της περιοχής, όσο και μιας σειράς ενεργειών που είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα».

Μετά τη Σύνοδο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «η Τουρκία, πέρα από το ότι είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι στην πραγματικότητα η συνείδηση της ανθρωπότητας» και ότι «το χέρι της απλώνεται όπου υπάρχει καταπιεσμένος άνθρωπος στον κόσμο». Τόνισε, ακόμη, την προσπάθεια της χώρας του να συμβάλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, αναφέροντας ότι «από την έναρξη της εκεχειρίας, συνολικά 350 φορτηγά τους έχουν εισέλθει στη Γάζα».

«Η ανοικοδόμηση της Γάζας είναι υψίστης σημασίας», πρόσθεσε, «και θα εργαστούμε ακούραστα για να καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες του λαού της Γάζας πριν από τον χειμώνα».

Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Από την πλευρά της, η Κυπριακή κυβέρνηση υπογράμμισε τη δική της συνεισφορά στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ έχει αρχίσει να επεξεργάζεται σχέδιο για πιθανή κυπριακή εμπλοκή στο μέλλον της Γάζας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την Κυριακή, είχε επισημάνει ότι επιθυμεί «οι κυπριακές εταιρείες να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας», ενώ, επιστρέφοντας από το Σαρμ ελ Σέιχ, έκανε λόγο για «έξι πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία» στη βάση του πλάνου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Γάζας.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στην Cyprus Mail ότι οι έξι αυτές πρωτοβουλίες αφορούν τρεις βασικούς τομείς: ασφάλεια, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν με τη μορφή επιστολής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη στο Σαρμ ελ Σέιχ, ενώ αντίγραφα δόθηκαν και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες της συνόδου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιστολή εξηγεί πώς η Κύπρος μπορεί «να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση» για να συμβάλει στο μέλλον της Γάζας, «όπως έκανε και με την πρωτοβουλία Amalthea».

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα προκύψουν ανάλογα με το πώς και πότε θα χρειαστούμε και με το πώς θα εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο. Με βάση το σχέδιο και την εφαρμογή του, οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανέφεραν.

«Ουσιαστικά λέμε: ‘Όποια βοήθεια κι αν χρειαστείτε, είμαστε εδώ, αξιοποιώντας τη γεωγραφική μας θέση και το γεγονός ότι γινόμαστε αποδεκτοί τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Παλαιστίνη και τις αραβικές χώρες, για να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε’».

