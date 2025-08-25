Άγνωστη γενεαλογία ανθρώπων ανακάλυψαν ερευνητές στην Κολομβία

Επιστήμονες στην Κολομβία ανακάλυψαν μια προηγουμένως άγνωστη γενεαλογία ανθρώπων, αφού ανέλυσαν πλήρως το DNA αρχαίων οστών που ανασκάφηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπογκοτά.

Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1992 στην ιστορική περιοχή Checua και είναι περίπου 6.000 ετών. Δεν είχε ποτέ πριν αναλυθεί πλήρως το γονιδίωμά τους.

«Όταν αρχίσαμε να συγκρίνουμε με άλλα άτομα από άλλα μέρη της Αμερικής, διαπιστώσαμε ότι τα άτομα από την Προκεραμική Περίοδο που βρέθηκαν εδώ στο οροπέδιο Cundiboyacense έχουν μια γενεαλογία που δεν έχει αναφερθεί ως τώρα», εξήγησε η Δρ. Andrea Casas, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής του Εθνικού Πανεπιστημίου. «Είναι μια νέα γενεαλογία».

Η ανακάλυψη στην Checua περιλαμβάνει μερικά λείψανα από περίπου 30 άτομα και ένα ως επί το πλείστον άθικτο κρανίο.

Οι αλληλουχίες από έξι άτομα της ομάδας ήταν αρκετά πλήρεις ώστε να προστεθούν στο έργο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα λείψανα που ανασκάφηκαν σε διάφορα έργα μεταξύ 1987 και 2003.

Τα άλλα λείψανα, σε αντίθεση με αυτά στην Checua, μοιράζονταν γενετικά κοινά με λείψανα που βρέθηκαν στον Παναμά, εξηγούν οι ειδικοί, υποδεικνύοντας ότι αποτελούν μέρος ομάδων που μετανάστευσαν μέσω της Κεντρικής Αμερικής και της Κολομβίας καθώς οι ανθρώπινοι πληθυσμοί εξαπλώθηκαν νότια από τον Βερίγγειο Πορθμό πριν από 20.000 χρόνια.

Από πού προήλθαν λοιπόν οι Checua και τι τους συνέβη;

Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι, αλλά είναι πιθανό η ομάδα να αντιπροσωπεύει μια απομονωμένη, νομαδική κοινότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, είπε η δρ Casas.

Η ομάδα θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί λόγω κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή έλλειψης τροφής, πρόσθεσε. Δεν έχουν γνωστούς απογόνους.

Το κρανίο των Checua είναι αξιοσημείωτα πιο επιμήκη από τα κρανία των άλλων πληθυσμών που βρέθηκαν στο οροπέδιο γύρω από την Μπογκοτά, δήλωσε ο Δρ. Jose Vicente Rodriguez, καθηγητής φυσικής ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο.

Σε αντίθεση με τα μεταγενέστερα κρανία, των οποίων τα δόντια εμφανίζουν ενδείξεις κοιλοτήτων, το κρανίο Checua εμφανίζει ενδείξεις αποστημάτων στο μπροστινό άνω μέρος της γνάθου του, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ιδιοκτήτης του, που είχε φύγει από τη ζωή εδώ και καιρό, μπορεί να έχασε δόντια από μόλυνση.

Οι δίαιτες των πρώιμων πληθυσμών πιθανότατα επηρεάστηκαν από ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες θα είχαν καταστρέψει τις υπέργειες πηγές τροφής και θα ενθάρρυναν τους ανθρώπους να τρώνε ριζώδη λαχανικά όπως πατάτες και κονδύλους, είπε ο Rodriguez.

ΚΥΠΕ