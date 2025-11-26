Κάλας: Βλέπουμε μηδενικές ενδείξεις ότι η Ρωσία θέλει να σταματήσει τον πόλεμο

Μετά το πέρας του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών. Όπως είπε, οι Υπουργοί των 27 καλωσόρισαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την προώθηση λύσης.

Η Κάλας τόνισε ότι η ΕΕ επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, όμως «το πώς έχει σημασία», υπενθυμίζοντας ότι σε αυτό τον πόλεμο τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, καθώς «υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα». Εξήγησε ότι το πρώτο απαιτούμενο βήμα είναι μια ανεπιφύλακτη εκεχειρία, ωστόσο «βλέπουμε μηδενικές ενδείξεις ότι η Ρωσία θέλει να σταματήσει τον πόλεμο».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε ότι ο στόχος είναι «να περάσουμε από την κατάσταση όπου η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται, σε μια κατάσταση όπου θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί». Η δυναμική, είπε, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η ρωσική θερινή επίθεση δεν απέδωσε, οι κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ λειτουργούν και ως συμπέρασμα τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια μειώνονται, ενώ τόνισε πως η Ρωσία «χάνει χρήματα και στρατιώτες». Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο: «Αν η Ρωσία μπορούσε να την κατακτήσει, θα το είχε κάνει ήδη».

Για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», η Κάλας τόνισε ότι χρειάζεται περισσότερη πίεση στη Ρωσία, με πρόσθετες κυρώσεις, καθώς και ενισχυμένη οικονομική και αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία. Όσον αγορά την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία για το 2026 και 2027, η Κάλας δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά «η λύση του δανείου επανορθώσεων είναι η καλύτερη». Ζήτησε μάλιστα άμεση απόφαση, ενώ αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες του Βελγίου: «Το Βέλγιο εκπροσωπεί πραγματικά τα συμφέροντά τους και εκφράζει πραγματικά εύλογες ανησυχίες,» τόνισε. «Εάν υπάρχει ρίσκο, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το μοιραστούμε».

Η Κάλας καλωσόρισε τη δουλειά της Συμμαχίας των Προθύμων και υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας με χρηματοδότηση, εκπαίδευση και ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι εγγυήσεις αυτές «δεν πρέπει να αλλάξουν το γεγονός ότι ο επιτιθέμενος είναι η Ρωσία» και πως σε οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η Ρωσία «δεν θα επιχειρήσει ξανά να αλλάξει σύνορα με τη βία». «Πρέπει να εστιάσουμε στο τι οφείλει να κάνει ο επιτιθέμενος και όχι στις θυσίες του θύματος», σημείωσε χαρακτηριστικά καθώς κανένα σημείο από τα σχέδια που έχουν διαρρεύσει δε δεσμεύει τη Ρωσία. Η Κάλας υπογράμμισε ότι η διεθνής συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα περιοριστεί η ρωσική στρατιωτική ικανότητα, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δαπανά «περίπου 40% του προϋπολογισμού της στην άμυνα και μόλις 16% σε κοινωνικές δαπάνες». «Αφού επενδύει τόσο στη στρατιωτική ισχύ, είναι προφανές ότι θέλει να τη χρησιμοποιήσει», πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί επανέλαβαν τις κόκκινες γραμμές της ΕΕ για πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. «Αποφάσεις για ΕΕ και ΝΑΤΟ λαμβάνονται μόνο από τα κράτη-μέλη τους», υπογράμμισε.

Κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία φέρεται να κρύβεται πίσω από ειρηνευτικό σχέδιο που κυκλοφόρησε, η Κάλας απάντησε ότι «τα δημοσιεύματα έχουν επιβεβαιώσει πως το σχέδιο εξυπηρετεί τη Ρωσία, άρα εκεί πρέπει να αναζητήσουμε τους συντάκτες του», ενώ απέφυγε να σχολιάσει όταν ερωτήθηκε σχετικά εάν ο Στηβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ειρηνευτικές αποστολές κατέχει δικαίως αυτή τη θέση. Η Κάλας σημείσε οτι κάθε μεριά επιλέγει η ίδια τους απεσταλμένους της.

Κλείνοντας, η Ύπατη Εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος της ΕΕ παραμένει σταθερός, «να μην μπορέσει ποτέ ξανά η Ρωσία να επιτεθεί», εξασφαλίζοντας δίκαιη και ανθεκτική ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη.

