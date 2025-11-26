Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το πρώτο τεύχος του Superman πουλήθηκε σε δημοπρασία για το εντυπωσιακό ποσό των 9,12 εκατ. δολαρίων

Το σπάνιο συλλεκτικό τεύχος κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην αγορά συλλεκτικών κόμικ - Βρισκόταν σε σοφίτα σπιτιού στην Καλιφόρνια.

Ένα αντίτυπο του πρώτου τεύχους του Superman πουλήθηκε στο εντυπωσιακό ποσό των 9,12 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Ντάλας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην αγορά συλλεκτικών κόμικ.

 

 

 

Το συλλεκτικό τεύχος, που εκδόθηκε το 1939 και κόστιζε τότε μόλις 10 σεντς, θεωρείται ένα από τα σπανιότερα στην ιστορία των κόμικ. Η εξαιρετική του κατάσταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα 500.000 αντίτυπα της πρώτης εκτύπωσης, εκτόξευσε την αξία του.

Η ιστορία του τεύχους είναι εξίσου εντυπωσιακή. Πριν από έναν χρόνο, τρία αδέρφια το εντόπισαν ξεχασμένο σε ένα χαρτοκιβώτιο στη σοφίτα του σπιτιού τους, ενώ τακτοποιούσαν τα υπάρχοντα της μητέρας τους. Εκείνη τους είχε μιλήσει για μια πολύτιμη συλλογή κόμικ, όμως ποτέ δεν είχαν φανταστεί το πραγματικό της περιεχόμενο.

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ κατείχε το πρώτο τεύχος του Action Comics, το οποίο είχε φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

