Ο ταχύτερος υπερυπολογιστής της Ευρώπης θα δώσει ώθηση στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο νέος υπερυπολογιστής JUPITER, που εγκαινιάστηκε σήμερα από την Επίτροπο για τις Startups, την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκατερίνα Ζαχάριεβα και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Forschungszentrum Jülich, κατέγραψε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο πρώτος ευρωπαϊκός υπερυπολογιστής που ξεπερνά το όριο της εξασκάλας (exascale), εκτελώντας πάνω από ένα εξαφλοπ - εκατόμυριο δισεκατομμύρια (10¹⁸) πράξεις το δευτερόλεπτο.

Παρόμοια υπολογιστική ισχύ έχουν όλα τα κινητά που κατέχουν οι πολίτες της ΕΕ μαζί.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, με αυτό το επίτευγμα «η Ευρώπη εισέρχεται επίσημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της υπερυπολογιστικής, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως και την πρώτη στην Ευρώπη». Ο JUPITER αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιστήμη, την καινοτομία και τη χάραξη πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ερευνητές θα μπορούν πλέον να εκτελούν κλιματικά και μετεωρολογικά μοντέλα με διακριτική ικανότητα χιλιομέτρου, επιτρέποντας πολύ πιο ακριβείς προβλέψεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες.

Επιπλέον, ο JUPITER αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη και ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω και του JUPITER AI Factory (JAIF). Ο υπερυπολογιστής αποτελεί μια στρατηγική κοινή επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ και τη Γερμανία, μέσω της κοινής επιχείρησης EuroHPC JU. Είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρώπης για την ανάπτυξη ενός δικτύου εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την εκπαίδευση και την ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων.

