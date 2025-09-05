Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ικανοποίηση ΥΠΑΝ για ίδρυση παραρτήματος ΕΚΠΑ στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές»

Η παρουσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Κύπρο «εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της, είπε, σε δήλωση της στο Πανεπιστήμιο, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και ενισχύει τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της», πρόσθεσε.

Παράλληλα, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, θεμελιώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

«Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους ακατάλυτους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα οικοδομούμε ένα κοινό μέλλον βασισμένο στη γνώση, στη συνεργασία και στην αριστεία. Ως Υπουργείο Παιδείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την ανώτερη εκπαίδευση και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες, με όραμα η Κύπρος να αναδειχθεί σε κόμβο εκπαίδευσης και καινοτομίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΑ

