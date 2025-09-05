Ετήσια μείωση 5,1% στις παραδόσεις μπύρας τον Αύγουστο, βουτιά εξαγωγών 35,9%

Μείωση κατά 5,1% (ή κατά 413.256 λίτρα) παρουσίασαν οι συνολικές παραδόσεις μπύρας τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι παραδόσεις μπύρας από τα εργοστάσια ανήλθαν τον Αύγουστο του 2025 στα 4.517.959 λίτρα, σε σύγκριση με 4.931.215 λίτρα τον περσινό Αύγουστο.

Οι παραδόσεις μπύρας στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2025 κατά 7,2%, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ μεγάλη ετήσια μείωση κατά 35,9% σημείωσαν οι παραδόσεις μπύρας για εξαγωγές.

Σε λίτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι παραδόσεις μπύρας για εγχώρια κατανάλωση μειώθηκαν στα 4.390.437 λίτρα, σε σύγκριση με 4.732.410 λίτρα τον περσινό Αύγουστο, ενώ οι παραδόσεις μπύρας για εξαγωγές μειώθηκαν στα 127.522 λίτρα, από 198.805 λίτρα τον Αύγουστο του 2024.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας μειώθηκαν κατά 721.301 λίτρα ή κατά 13,7%.

