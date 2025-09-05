Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ετήσια μείωση 5,1% στις παραδόσεις μπύρας τον Αύγουστο, βουτιά εξαγωγών 35,9%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι παραδόσεις μπύρας από τα εργοστάσια ανήλθαν τον Αύγουστο του 2025 στα 4.517.959  λίτρα, σε σύγκριση με 4.931.215 λίτρα τον περσινό Αύγουστο

Μείωση κατά 5,1% (ή κατά 413.256 λίτρα) παρουσίασαν οι συνολικές παραδόσεις μπύρας τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι παραδόσεις μπύρας από τα εργοστάσια ανήλθαν τον Αύγουστο του 2025 στα 4.517.959  λίτρα, σε σύγκριση με 4.931.215 λίτρα τον περσινό Αύγουστο.

Οι παραδόσεις μπύρας στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2025 κατά 7,2%, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ μεγάλη ετήσια μείωση κατά 35,9% σημείωσαν οι παραδόσεις μπύρας για εξαγωγές.

Σε λίτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι παραδόσεις μπύρας για εγχώρια κατανάλωση μειώθηκαν στα 4.390.437 λίτρα, σε σύγκριση με 4.732.410 λίτρα τον περσινό Αύγουστο, ενώ οι παραδόσεις μπύρας για εξαγωγές μειώθηκαν στα 127.522 λίτρα, από 198.805 λίτρα τον Αύγουστο του 2024.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας μειώθηκαν κατά 721.301 λίτρα ή κατά 13,7%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗμπύρεςεξαγωγές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited