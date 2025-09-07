Φαντασία ή Τεχνητή Νοημοσύνη στην… Εξουσία;

Η συναρπαστική τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές της, όπως το ChatGPT, αλλάζουν ριζικά τον κόσμο μας: τον τρόπο με τον οποίον εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, επικοινωνούμε. Στην Εκπαίδευση, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο υποστήριξης και εξατομικευμένης μάθησης. Στην πολιτική, επηρεάζει την πληροφόρηση, τον δημόσιο λόγο και διάλογο. Στην ιατρική μετατρέπεται σε ψηφιακό βοηθό, που μπορεί να απλοποιήσει σύνθετες διαδικασίες. Ανάλογα, σε όλα τα επαγγέλματα. Οι μηχανές ξαναγράφουν τη σχέση μας με τη γνώση, την εξουσία και το είναι μας. Ο ακαδημαϊκός Σάββας Χατζηχριστοφής μίλησε στον «Π» για αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη που διαμορφώνει και μεταμορφώνει την εποχή μας και τρυπώνει σε αίθουσες διδασκαλίας, σε πολιτικά πάνελ, σε οθόνες κινητών, στις σκέψεις μας και, ταυτόχρονα, όπως όλες οι ραγδαίες εξελίξεις, γεννά και προβληματισμούς για τη δεοντολογία, τη διαφάνεια και τη χρήση της τεχνολογίας με κοινωνική ευθύνη/υπευθυνότητα. Ο δρ Χατζηχριστοφής είναι αντιπρύτανης Έρευνας & Καινοτομίας και καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη διασταύρωση της τεχνητής νοημοσύνης, της όρασης υπολογιστών και της ρομποτικής και έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα Ε&Α που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ task force) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μίμηση του νου Πώς ορίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και το ChatGPT; Είναι εργαλείο στα χέρια μας ή ένας εν δυνάμει αντικαταστάτης του ανθρώπινου νου; Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επίμονη προσπάθεια τού ανθρώπου να αποτυπώσει σε μηχανές όψεις της σκέψης του. Όχι την ίδια τη σκέψη ο...

