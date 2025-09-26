Τα σχέδια για πυρηνική επίθεση στον αστεροειδή που απειλεί να χτυπήσει τη Σελήνη

Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να χτυπήσουν με πυρηνικό όπλο έναν αστεροειδή που ενδέχεται να προσκρούσει στη Σελήνη το 2032.

Πρόκειται για τον αστεροειδή 2024 YR4, ο οποίος έγινε γνωστός λίγο μετά την ανακάλυψή του τον Δεκέμβριο του 2024, όταν αρχικά εκτιμήθηκε ότι είχε σχετικά υψηλή πιθανότητα (έως και 3,1%) να συγκρουστεί με τη Γη το 2032. Αμέσως τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, καθώς ο αστεροειδής μήκους 55 μέτρων είναι αρκετά μεγάλος για να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη.

Ωστόσο, οι πιθανότητες καταστροφής μειώθηκαν γρήγορα όταν μεταγενέστερες παρατηρήσεις έδειξαν ότι ήταν πολύ απίθανο ο αστεροειδής να πλησιάσει τη Γη. Η πιθανότητα πρόσκρουσης μειώθηκε σε λιγότερο από 1 στις 360 (0,28%) τον Φεβρουάριο του 2025. Έκτοτε όμως, έχει διαπιστωθεί ότι ο 2024 YR4 έχει αρκετά μεγάλες πιθανότητες να συγκρουστεί με τη Σελήνη – περίπου 4%. Η σύγκρουση ενός αντικειμένου αυτού του μεγέθους, και σχετικά κοντά στη Γη, θα είχε σχεδόν σίγουρα κάποια επίδραση σε εμάς, αναφέρει το Live Science.

Τι θα συμβεί αν χτυπήσει τη Σελήνη

Εάν ένας αστεροειδής στο μέγεθος του 2024 YR4 συγκρουόταν με τη Σελήνη, θα προκαλούσε εκτίναξη του ρηγόλιθου – του ανώτερου στρώματος σκόνης και μικρών βράχων στην επιφάνειά της – κάτι που θα αύξανε σημαντικά τα μικρομετεωροειδή συντρίμμια σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να είναι έως και 1.000 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, «απειλώντας ενδεχομένως τους αστροναύτες και τα διαστημικά σκάφη», γράφουν οι ερευνητές στη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στη βάση δεδομένων arXiv.

Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια εκτροπής του αστεροειδούς θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, προειδοποιούν οι συγγραφείς. Υπάρχει ακόμη μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την ακριβή μάζα του αστεροειδούς, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκτροπής του από την πορεία του θα ήταν επίσης πολύ αβέβαιη. Μια κακώς σχεδιασμένη αποστολή εκτροπής – δεδομένου και του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου για περαιτέρω μελέτη του αστεροειδούς πριν από την προσέγγισή του το 2032 – θα μπορούσε να ωθήσει κατά λάθος τον αστεροειδή προς τη Γη, σημειώνουν οι ερευνητές.

Καταστροφή, όχι εκτροπή

Ποια λύση απομένει λοιπόν; Η διάσπαση του αστεροειδούς. Οι ερευνητές προτείνουν να σταλεί ένα διαστημικό σκάφος όχι για να εκτρέψει τον αστεροειδή, αλλά για να τον διαλύσει σε μικρά κομμάτια. Πρόκειται για μια μη δοκιμασμένη ιδέα, αλλά η NASA έχει αρκετά χρόνια για να την εξετάσει, δεδομένου ότι το χρονικό παράθυρο για την εκτόξευση μιας τέτοιας αποστολής είναι μεταξύ Απριλίου 2030 και Απριλίου 2032.

Εάν αυτό αποτύχει, η NASA θα μπορούσε να στείλει έναν πύραυλο με πυρηνική βόμβα, η οποία θα ανατιναχθεί επάνω ή κοντά στον αστεροειδή. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης μη δοκιμασμένη, αλλά θεωρητικά εφικτή. Θα υπήρχε λίγο λιγότερος χρόνος για την προετοιμασία αυτής της αποστολής, αλλά θα μπορούσε να εκτοξευθεί μεταξύ τέλους 2029 και τέλους 2031, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μελέτη τονίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει 96% πιθανότητα ο αστεροειδής να περάσει δίπλα από τη Σελήνη χωρίς προβλήματα, αλλά οι ερευνητές θεωρούν αυτή την κατάσταση ως μια ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα διαστημικά σκάφη που καταστρέφουν αστεροειδείς – ίσως κάποτε να τα χρειαστεί και η ίδια η Γη.

cnn.gr