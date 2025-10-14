Η Κύπρος στην εποχή των AI Agents - Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτοματοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει σταδιακά το εργασιακό περιβάλλον στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ειδικό εργαλείων AI σε μία από τις «Big Four» εταιρείες του νησιού, που μίλησε στο Politis to the Point, οι επιχειρήσεις δεν πειραματίζονται πια με chatbots ή απλά εργαλεία prompts αλλά ενσωματώνουν AI agents ώστε να εκτελούν καθήκοντα τα οποία μέχρι πρότινος αναλάμβαναν εργαζόμενοι.

«Αυτά τα εργαλεία εφαρμόζονται ήδη στην Κύπρο», σημείωσε η ειδικός. «Τα βλέπουμε να αναλαμβάνουν διοικητικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες, τις λεγόμενες back-office διαδικασίες που επιβραδύνουν τους οργανισμούς.»

Τι είναι οι AI agents;

Σε αντίθεση με τους πρώτους ψηφιακούς βοηθούς που απλώς απαντούσαν σε ερωτήσεις ή συνέτασσαν κείμενα, οι agents μπορούν να εκτελούν διαδικασίες. Διαβάζουν πληροφορίες, αποφασίζουν τα επόμενα βήματα και εκτελούν μια ακολουθία ενεργειών όπως για παράδειγμα να απαντούν σε email, να ενημερώνουν πίνακες Excel, να δημιουργούν αναφορές ή να ειδοποιούν έναν προϊστάμενο, όλα μέσα στα ασφαλή συστήματα της εταιρείας.

Στην πράξη, οι agents χρησιμοποιούνται για να αυτοματοποιούν αυτό που η ειδικός περιέγραψε ως «την αγγαρεία»: αρχειοθέτηση εγγράφων, ταξινόμηση email, εσωτερικά αιτήματα και εναρμόνιση δεδομένων. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να εξοικονομήσει δεκάδες ώρες κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επικεντρωθούν σε πιο απαιτητικά καθήκοντα.

Πώς οι ειδικοί του AI πωλούν και αναπτύσσουν τα συστήματα αυτά

Πίσω από αυτή τη μετάβαση βρίσκεται μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία AI consultants και systems engineers, που εργάζονται στις μεγαλύτερες τεχνολογικές και συμβουλευτικές εταιρείες της Κύπρου.

Η διαδικασία ξεκινά με έναν έλεγχο δεδομένων και ροών εργασίας (workflow audit), έναν λεπτομερή χάρτη που δείχνει πού χάνεται χρόνος, πού αποθηκεύονται πληροφορίες και ποιες εργασίες επαναλαμβάνονται συνεχώς.

Αφού ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος, οι ομάδες προτείνουν προσαρμοσμένες λύσεις: άλλοτε με την ενσωμάτωση υπαρχόντων μοντέλων όπως το Microsoft Copilot, το Google Gemini Enterprise ή το AWS Bedrock, και άλλοτε με την ανάπτυξη εξατομικευμένων “agents” μέσω open APIs ή ιδιόκτητων frameworks.

Τα open APIs είναι δημόσια διαθέσιμες συνδέσεις λογισμικού που επιτρέπουν σε διαφορετικά προγράμματα να «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Για παράδειγμα, να δίνουν σε ένα εργαλείο AI ασφαλή πρόσβαση στα emails ή τη βάση δεδομένων μιας εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται να ξαναγραφεί ολόκληρο το σύστημα από την αρχή.

«Κάθε πελάτης θέλει κάτι διαφορετικό», εξήγησε η ειδικός με έδρα τη Λεμεσό. «Μια τράπεζα μπορεί να χρειάζεται έναν agent που τραβά αναφορές συμμόρφωσης από πολλαπλά συστήματα, ενώ μια ναυτιλιακή θέλει έναν που να διαχειρίζεται τιμολόγια και εγκρίσεις εγγράφων. Τα φτιάχνουμε ώστε να ενσωματώνονται με ασφάλεια στο περιβάλλον της εταιρείας, όχι ως εξωτερικές εφαρμογές.»

Οι εταιρείες αυτές συνήθως ακολουθούν μοντέλο συνδρομής (subscription model), προσφέροντας όχι μόνο εγκατάσταση αλλά και εκπαίδευση, συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση ασφάλειας. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο τοπικό οικοσύστημα, όπου αναλυτές δεδομένων, προγραμματιστές και στελέχη συμμόρφωσης συνεργάζονται για να κάνουν το AI χρήσιμο και ασφαλές μέσα στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Οι πλατφόρμες που οδηγούν την αλλαγή

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο χρησιμοποιούν ήδη το Microsoft Outlook και το Teams για την επικοινωνία, κάτι που δίνει στο Microsoft Copilot ένα φυσικό πλεονέκτημα, όπως εξήγησε η ειδικός. Είναι πλήρως ενσωματωμένο στα εργαλεία της Office και μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς αλλαγές στην υποδομή.

Στον τομέα των forex και fintech στη Λεμεσό, όπου πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με Amazon Web Services (AWS), οι εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Amazon Bedrock, ένα cloud σύστημα που συνδέεται με διάφορα AI μοντέλα, μεταξύ των οποίων και αυτά των Anthropic και Meta. Το νέο framework του, το AgentCore, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν agents που λειτουργούν υπό συγκεκριμένους κανόνες πολιτικής και ασφάλειας.

Παράλληλα, το Google Gemini Enterprise, που κυκλοφόρησε παγκοσμίως αυτόν τον μήνα, παρουσιάζεται ως ένα διαλειτουργικό (cross-platform) σύστημα AI για επιχειρήσεις. Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επιβλέπουν custom agents που συνδέονται τόσο με το Google Workspace όσο και με το Microsoft 365. Οι αναλυτές το περιγράφουν ως την προσπάθεια της Google να εισέλθει δυναμικά στην επιχειρηματική αυτοματοποίηση.

Από τα γραφεία στα υπουργεία

Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η κυπριακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι το Microsoft Copilot θα εισαχθεί σταδιακά στη δημόσια διοίκηση. Η κίνηση εντάσσεται σε μια πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους €5 εκατ., με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η ρύθμιση που ακολουθεί

Καθώς η Κύπρος προχωρά στην αυτοματοποίηση, πρέπει να προετοιμαστεί και για τη ρύθμιση. Το EU AI Act, που άρχισε να εφαρμόζεται τον Αύγουστο του 2025, απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία για κάθε σύστημα που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν agents, αυτό σημαίνει τήρηση αρχείων των ενεργειών κάθε συστήματος, περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης και διασφάλιση ότι κάθε ενέργεια μπορεί να ελεγχθεί.

Η εφαρμογή agents χωρίς σαφή επίβλεψη θα μπορούσε να εκθέσει τις εταιρείες σε πρόστιμα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Γι’ αυτό και οι περισσότερες μεγάλες εφαρμογές στην Κύπρο, από τράπεζες μέχρι υπουργεί, υλοποιούνται σταδιακά, με τη συμμετοχή εσωτερικών ομάδων συμμόρφωσης από την αρχή.

Ένα σημείο καμπής για την Κύπρο

Οι AI agents δεν είναι πια μια μακρινή ιδέα. Λειτουργούν ήδη στο παρασκήνιο, απαντώντας σε email, ετοιμάζοντας αναφορές και αναλύοντας έγγραφα πολύ πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Η μετάβαση είναι σταδιακή αλλά καθοριστική. Για πρώτη φορά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στη δημιουργία κειμένου, εκτελεί πραγματικές εργασίες μέσα σε κυπριακούς οργανισμούς.

Οι ειδικοί του AI είναι οι νέοι μεσάζοντες αυτής της μετάβασης, βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίσουν πού έχει νόημα η αυτοματοποίηση, να τη θέσουν σε λειτουργία με ασφάλεια και να αποδείξουν ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα χωρίς να υπονομεύουν την ανθρώπινη κρίση.

Και ενώ η είσοδος του Copilot στο Δημόσιο τραβά τα φώτα της δημοσιότητας, η ουσία βρίσκεται αλλού, στο πόσο γρήγορα η επιχειρηματική υποδομή της Κύπρου προσαρμόζεται σε ένα μέλλον όπου η εργασία μοιράζεται ανάμεσα στους ανθρώπους και στους ψηφιακούς agents που τους υποστηρίζουν.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στα αγγλικά στο νέο site Politis to the Point