Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά όλο και πιο φιλόξενη τη χώρα στους «ιπτάμενους επισκέπτες».

Σύμφωνα με τον The Guardian, η Ισλανδία ήταν μέχρι πρόσφατα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που δεν διέθετε πληθυσμό κουνουπιών (μετά την Ανταρκτική).

Οι επιστήμονες ωστόσο αναφέρουν πως τα κουνούπια μπορούν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς άφθονα υδάτινα στοιχεία, όπως έλη και λίμνες, είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι χώροι για αυτά.

Υπερθέρμανση του πλανήτη

Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Χιλιάδες παγετώνες έχουν καταρρεύσει ενώ ψάρια από θερμότερα κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος εντοπίστηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) και πρόσφατα στο Κεντ το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus). Πρόκειται για είδη που μεταδίδουν τροπικές ασθένειες όπως δάγκειο πυρετό και ιό Ζίκα.

Ο Ματίας Άλφρεντσον, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα του:

«Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κρασιού κατά τη διάρκεια συλλογής σκώρων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει κατά την περίοδο των ισλανδικών χειμώνων καταφεύγοντας σε υπόγεια και αχυρώνες.

Ο Μπιορν Χιάλτασον εντόπισε τα κουνούπια και δημοσίευσε σχετική δημοσίευση σε ομάδα του Facebook Insects in Iceland.

«Στις 16 Οκτωβρίου, είδα μια παράξενη μύγα σε ένα σκοινί βρεγμένο από κόκκινο κρασί», είπε ο Μπιορν, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύει τα έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και μάζεψα γρήγορα το έντομο. Ήταν θηλυκό».

Τα κουνούπια στάλθηκαν στο επιστημονικό ινστιτούτο όπου και ταυτοποιήθηκαν.

