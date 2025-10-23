Προσφυγή του Νιου Τζέρσι κατά της Amazon για διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων της

Η Πολιτεία του Νιου Τζέρσι προσέφυγε εναντίον της Amazon.com, κατηγορώντας την εταιρεία ότι αρνείται παρανόμως να κάνει προσαρμογές στον χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους της που έχουν αναπηρίες ή εγκυμονούν και απέλυσε ορισμένους που τις ζήτησαν.

Η αγωγή υποβλήθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο από το γραφείο του Δημοκρατικού Γενικού Εισαγγελέα Μάθιου Πλάτκιν και είναι η τελευταία μιας σειράς προσφυγών στη δικαιοσύνη που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon.

Η Πολιτεία ισχυρίζεται ότι η Amazon αρνείται συστηματικά λογικά αιτήματα, όπως για διαλείμματα στην εργασία ή όρια στο βάρος που σηκώνουν οι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, θέτει τους εργαζόμενους που υποβάλλουν τέτοια αιτήματα σε άδεια άνευ αποδοχών, παραβιάζοντας τον πολιτειακό νόμο κατά των διακρίσεων. Οι εργαζόμενοι τα αιτήματα των οποίων ικανοποιούνται συχνά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποσοστώσεις παραγωγικότητας που τους ζητά η Amazon και οδηγούνται στην απόλυση, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ