Τεύκρος: Ο Πρώτος Διαδραστικός Ξεναγός Μουσείου με Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρουσιάζει με υπερηφάνεια τον Τεύκρο, τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς – μια πρωτοποριακή καινοτομία που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με την τεχνολογική εξέλιξη, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική, εξατομικευμένη και διαδραστική εμπειρία ξενάγησης.

Με τον καινοτόμο και πρωτοποριακό Τεύκρο, η Κύπρος αποδεικνύει ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά μπορεί να προβάλλεται μέσα από σύγχρονα μέσα που εμπνέουν, εκπαιδεύουν και συναρπάζουν.

Το Ίδρυμα ενισχύει έτσι τον ρόλο του ως γέφυρα παράδοσης και μέλλοντος, θέτοντας τον πολιτισμό στο επίκεντρο της τεχνολογικής προόδου.

Ο Τεύκρος δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα· είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η ιστορία και η καινοτομία μπορούν να συνυπάρχουν.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρει στους επισκέπτες μια προσωποποιημένη εμπειρία γνώσης και επικοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Κύπρου με έναν εντελώς νέο, συναρπαστικό τρόπο.

Στο πρώτο στάδιο, ο Τεύκρος θα ξεναγεί το κοινό στο Μουσείο Κυπριακής Νομισματοκοπίας, ενώ στη συνέχεια θα ενταχθεί στα υπόλοιπα μουσεία και στις περιοδικές εκθέσεις του Ιδρύματος.

Με την παρουσίαση του Τεύκρου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου πραγματοποιεί για ακόμη μια φορά ένα τολμηρό άλμα προς το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνδυάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη με τον πλούτο της ιστορικής και αρχαιολογικής μας παράδοσης.

Από το όραμα στην πραγματικότητα

Ο Τεύκρος γεννήθηκε από ένα απλό σκίτσο, ιδέα του Διευθυντή του Ιδρύματος, Δρ. Γιάννη Τουμαζή.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το σκίτσο μετατράπηκε σε δισδιάστατη εικόνα, εξελίχθηκε σε τρισδιάστατο μοντέλο και τελικά πήρε σάρκα και οστά.

Το ρομπότ έχει ύψος περίπου 75 εκατοστά, ζυγίζει λιγότερο από 7 κιλά και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με προηγμένη τρισδιάστατη εκτύπωση από ανθεκτικά πολυμερή υλικά.

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από την αρχαία Κύπρο

Το σώμα του Τεύκρου είναι επενδυμένο με ερυθροκαστανό χρώμα και διακοσμημένο με γεωμετρικά μοτίβα εμπνευσμένα από τον υλικό πολιτισμό της κυπριακής αρχαιότητας.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: ο Τεύκρος μοιάζει περισσότερο με αρχαίο τεχνούργημα παρά με μηχανή, γεφυρώνοντας τη δεξιοτεχνία των αρχαίων Κυπρίων τεχνιτών με τη σύγχρονη ρομποτική καινοτομία.

Ψηφιακό πρόσωπο με ανθρώπινη έκφραση

Το κεφάλι του διαθέτει οθόνη που προβάλλει ανθρώπινες εκφράσεις – χαμόγελο, περιέργεια ή απορία – επιτρέποντας μια φυσική και άμεση αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη και προσφέροντας μια προσωπική εμπειρία μάθησης και επικοινωνίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του Πολιτισμού

Ο Τεύκρος ενεργοποιείται από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο, απαντά σε ερωτήσεις και προσαρμόζει τις πληροφορίες ανάλογα με το προφίλ και το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη. Με αυτόν τον τρόπο, μετατρέπει την επίσκεψη στο μουσείο σε ζωντανό διάλογο με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ένα ορόσημο για την Κύπρο

Ο Τεύκρος δεν είναι απλώς ένα ρομπότ· είναι ένα ορόσημο, ένα σύμβολο που ενώνει την ιστορική μας παράδοση με την τεχνολογική πρόοδο.

Με την παρουσίασή του, η Κύπρος αναδεικνύεται πρωτοπόρος διεθνώς, δείχνοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά και το μέλλον μπορούν να συνυπάρχουν δημιουργικά.

Ο Τεύκρος δεν είναι μόνο ξεναγός· είναι αφηγητής και συνομιλητής, μια ζωντανή γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με την ψηφιακή εποχή.

Ποιος ήταν ο Τεύκρος;

Ο Τεύκρος είναι ο μυθικός ιδρυτής της Σαλαμίνας της Κύπρου, γιος του Τελαμώνα, βασιλιά της Σαλαμίνας της Αττικής.

Σύμφωνα με τον μύθο, μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου, έφτασε στο νησί μας, όπου ίδρυσε την πόλη της Σαλαμίνας, κοντά στη σημερινή Αμμόχωστο.

Το όνομά του συμβολίζει τη δημιουργία ενός νέου κόσμου, όπως και ο σύγχρονος Τεύκρος, που ιδρύει μια νέα εποχή στην εμπειρία των μουσείων.

Ο Τεύκρος θα είναι διαθέσιμος για το κοινό στο Μουσείο Κυπριακής Νομισματοκοπίας σε συγκριμένες ημερομηνίες και ώρες οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Την υλοποίηση του Τεύκρου ανέλαβε ο Ελπιδοφόρος Αναστασίου, PhD Candidate, Cyprus University of Technology.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας STEAM Space and AI στο Κέντρο Αριστείας “Ερατοσθένης”.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22128175