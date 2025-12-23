Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ένταλμα σύλληψης του Κασπάροφ από δικαστήριο της Μόσχας

Περιφερειακό δικαστήριο της Μόσχας τον κατηγορεί ότι είναι ξένος πράκτορας και υποστηρίζει την τρομοκρατία

Tο Περιφερειακό Δικαστήριο Ζαμοσκβορέτσκι στη Μόσχα εξέδωσε (23/12) ένταλμα σύλληψης για τον διάσημο Ρώσο σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ, κατηγορώντας τον ότι είναι ξένος πράκτορας και υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Αυτόν αναφέρουν ξένα ΜΜΕ επικαλούμενα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ένταλμα θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Δεκεμβρίου.

Ο Ρώσος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού, ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στο μητρώο τρομοκρατών και εξτρεμιστών, θεωρείται απίθανο να συλληφθεί σε ρωσικό έδαφος, καθώς ζει αυτοεξόριστος στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

