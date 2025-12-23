Διάβημα Μπαγκλαντές προς Ινδία ύστερα από νέες ταραχές για θάνατο εργάτη

Το Μπαγκλαντές προέβη σε διάβημα την Τρίτη προς την Ινδία, καθώς ξέσπασαν νέες διαμαρτυρίες έξω από την Ύπατη Αρμοστεία του στο Νέο Δελχί, με αφορμή το λιντσάρισμα ενός Ινδουιστή εργάτη στη Ντάκα.

Ο εργάτης κατηγορήθηκε για βλασφημία και λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου στις 18 Δεκεμβρίου, καθώς το αντιινδικό αίσθημα αυξάνεται στο γειτονικό Μπαγκλαντές, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Επτά ύποπτοι έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία.

Την Τρίτη εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην Ύπατη Αρμοστεία του Μπαγκλαντές στο Νέο Δελχί κυματίζοντας σημαίες και πανό που έγραφαν «Σταματήστε να σκοτώνετε Ινδουιστές στο Μπαγκλαντές».

Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαγκλαντές κάλεσε τον Ινδό Ύπατο Αρμοστή Πρανάι Βέρμα για να εκφράσει «σοβαρή ανησυχία» για προηγούμενες διαμαρτυρίες έξω από τα κέντρα έκδοσης θεωρήσεων.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο έκανε λόγο για «λυπηρά περιστατικά» και βανδαλισμούς έξω από τα κέντρα έκδοσης θεωρήσεων στο Νέο Δελχί και το Σιλιγκούρι. Η Ινδία απέρριψε τις αναφορές για βανδαλισμό ως «παραπλανητική προπαγάνδα».

Οι σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών έχουν επιδεινωθεί από τότε που η εκδιωχθείσα Πρωθυπουργός Χασίνα διέφυγε και ζήτησε καταφύγιο στην Ινδία.

Η Ινδία αναφέρει ότι εξακολουθεί να εξετάζει τα αιτήματα της Ντάκα για έκδοση της Χασίνα, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο ερήμην για την ενορχήστρωση μιας θανατηφόρας καταστολής της εξέγερσης.

Η δολοφονία του εργάτη πυροδότησε διαμαρτυρίες στη Ντάκα, με εμπρηστές να πυρπολούν πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων δύο μεγάλων εφημερίδων που θεωρούνται ότι ευνοούν την Ινδία, καθώς και ένα εξέχον πολιτιστικό ίδρυμα.

Ο όχλος πέταξε επίσης πέτρες στην Ινδική Ύπατη Αρμοστεία στην πόλη-λιμάνι Τσατογκράμ, όπου η Ινδία έχει έκτοτε αναστείλει τις υπηρεσίες έκδοσης βίζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ