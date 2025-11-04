Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Microsoft επενδύει 15,2 δισ. δολάρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Έλαβε άδεια για την εισαγωγή εξελιγμένων μικροτσίπ στις χώρες του Κόλπου.

Επενδύσεις ύψους 15,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως το 2029, ανακοίνωσε η Microsoft, επιβεβαιώνοντας πως έλαβε άδεια για την εισαγωγή εξελιγμένων μικροτσίπ στις χώρες του Κόλπου.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έχει επενδύσει 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα από το 2023, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που στηρίζουν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των ΗΑΕ, δήλωσε ο πρόεδρός του Μπραντ Σμιθ, σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στο περιθώριο μιας επίσκεψης στο Άμπου Ντάμπι.

Αυτό το ποσό περιλαμβάνει την επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης G42, την οποία διευθύνει ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και αδελφός του προέδρου των Εμιράτων Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ.

«Από τις αρχές του 2026 έως το τέλος του 2029, θα δαπανήσουμε επιπλέον «περισσότερα από 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια», προκειμένου να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε υποδομές ΤΝ και υπολογιστικού νέφους (cloud) στη χώρα, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται στα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπλήρωσε ο Σμιθ.

Το κράτος του Κόλπου, που βρίσκεται μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγέων πετρελαίου παγκοσμίως, κατέστησε την Τεχνητή Νοημοσύνη έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής του οικονομικής διαφοροποίησης, με φιλοδοξία να γίνει ένας παγκόσμιος ηγέτης έως το 2031.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

