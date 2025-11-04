Huawei Innovation Day στη Μαδρίτη: Η δύναμη της συνεργασίας για το μέλλον της ψηφιακής Ευρώπης

Huawei Innovation Day 2025: Όταν η τεχνολογία συναντά τη συνεργασία

Η Huawei Europe διοργάνωσε στη Μαδρίτη το ετήσιο Innovation Day 2025, με θέμα “Future-Proof Europe: The Power of Openness and Fair Competition”. Στόχος; Να αναδείξει πώς η Ανοιχτή Συνεργασία και η ψηφιακή ένταξη μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Στην εναρκτήρια ομιλία, ο Fernando Álvarez, αναπληρωτής διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μαδρίτης, υπογράμμισε τον ρόλο της πόλης ως αναδυόμενου κόμβου τεχνολογίας και βιώσιμης καινοτομίας. Τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες όπως η Huawei, που ενισχύουν το οικοσύστημα ψηφιακής ανάπτυξης της πόλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, ειδικοί από την Ευρώπη εστίασαν στην ανάγκη για ισορροπία μεταξύ ανοιχτής συνεργασίας, δίκαιου ανταγωνισμού και σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου. Ο Garry Connolly (Digital Infrastructure Ireland) και η Cecilia Celeste Danesi (Πανεπιστήμιο Salamanca) μίλησαν για την επιτάχυνση των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη διαφορετικότητα, την ηθική και την ένταξη ως βασικούς πυλώνες της τεχνολογικής προόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα των ημιαγωγών, με κεντρικό ομιλητή τον Sandro Grigoll, Αντιπρόεδρο της Global Semiconductor Alliance. Ο Grigoll τόνισε ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, “τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμια συνεργασία” – και η τεχνολογία αποτελεί το κοινό έδαφος για αυτή τη σύμπραξη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντου. Ο Oscar García Suárez, πρόεδρος του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης, και η Fang Jing, ανώτερη εμπειρογνώμονας της UNESCO, μίλησαν για πρωτοβουλίες που προωθούν την ψηφιακή παιδεία, ενδυναμώνουν τις γυναίκες στην τεχνολογία και προετοιμάζουν τη νέα γενιά για το μέλλον της εργασίας, τομείς στους οποίους η Huawei έχει σταθερή και ενεργή παρουσία σε όλη την Ευρώπη.

Ο Jean-Luc Lemmens, CEO της IDATE, επισήμανε πως η ηγεσία στην καινοτομία έρχεται μέσα από τη σύνδεση και όχι την απομόνωση: «Η εμπιστοσύνη και η ανοιχτότητα είναι οι βάσεις των ευρωπαϊκών ψηφιακών συνεργασιών».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Phase III του Norwegian Salmon Project, ενός προγράμματος που αναδεικνύει πώς οι λύσεις της Huawei συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αποδεικνύοντας πως η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να υπηρετήσει και τη βιωσιμότητα.

Στο κλείσιμο, ο Kenneth Fredriksen, SVP της Huawei Europe, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας για ηθική, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη καινοτομία, καλώντας όλους τους τομείς να συνεχίσουν να συνεργάζονται για ένα ανοιχτό, δίκαιο και παγκοσμίως συνδεδεμένο ψηφιακό μέλλον.