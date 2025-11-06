Η Apple ετοιμάζει το πρώτο «φθηνό» laptop στην ιστορία της -Γιατί κάνει στροφή

Η Apple φαίνεται έτοιμη να κάνει μια σημαντική στροφή στη στρατηγική της, ετοιμάζοντας για πρώτη φορά έναν οικονομικό φορητό υπολογιστή Mac.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο μοντέλο που θα στοχεύει σε φοιτητές, επαγγελματίες και καταναλωτές που επιθυμούν έναν προσιτό αλλά αξιόπιστο υπολογιστή για βασική χρήση.

Η νέα συσκευή, με την κωδική ονομασία J700, βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών και αρχικής παραγωγής, με το επίσημο λανσάρισμα να αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η απόφαση της Apple σηματοδοτεί μια στρατηγική μεταστροφή, καθώς η εταιρεία παραδοσιακά επικεντρώνεται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλού κόστους, διατηρώντας μεγάλα περιθώρια κέρδους. Αυτή τη φορά, όμως, φαίνεται πως αναγνωρίζει την ανάγκη να ανταγωνιστεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των φθηνών laptop, που κυριαρχείται από τα Chromebook της Google και τις οικονομικές συσκευές Windows.

Το νέο Mac θα σχεδιαστεί ειδικά για χρήστες με βασικές ανάγκες, όπως περιήγηση στο διαδίκτυο, εργασία σε έγγραφα και ελαφριά επεξεργασία πολυμέσων.

Η Apple φιλοδοξεί να προσελκύσει τόσο νέους αγοραστές όσο και χρήστες iPad που ίσως προτιμούν την πιο «παραδοσιακή» εμπειρία ενός φορητού υπολογιστή.

Οικονομικό, αλλά με DNA Apple

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει το νέο Mac κάνοντάς το το πιο προσιτό laptop στην ιστορία της. Για να επιτευχθεί αυτή η τιμή, η Apple θα χρησιμοποιήσει λιγότερο προηγμένα εξαρτήματα, όπως μια LCD οθόνη μικρότερη από τις 13,6 ίντσες του MacBook Air και ένα τσιπ iPhone, αντί για επεξεργαστή της σειράς M

Αν και αυτό θα είναι το πρώτο Mac που χρησιμοποιεί τσιπ iPhone, οι εσωτερικές δοκιμές φέρονται να δείχνουν ότι η απόδοση είναι ανώτερη από το M1, το οποίο παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα chip της εταιρείας.

Η κίνηση της Apple έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά των PC βρίσκεται σε μετάβαση.

Τα Chromebook έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, χάρη στο χαμηλό κόστος και την ευκολία χρήσης. Παράλληλα, η μετάβαση της Microsoft στα Windows 11 έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε χρήστες παλαιότερων συστημάτων, οι οποίοι έμειναν χωρίς ενημερώσεις ασφαλείας.

Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν για την Apple μια ευκαιρία εισόδου σε ένα νέο κοινό.

Για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όπου τα iPad έχουν ήδη σημαντική παρουσία, ένα τόσο προσιτό Mac θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Πληροφορίες αναφέρουν κόστος της συσκευής στα 600 δολάρια. Παράλληλα, η Apple θα ενισχύσει το «οικοσύστημά» της, προσελκύοντας χρήστες που ενδέχεται αργότερα να επενδύσουν σε ακριβότερες συσκευές.

Πηγή: iefimerida.gr