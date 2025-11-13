Νέα έρευνα για Google ξεκινά η Κομισιόν για υποβάθμιση ΜΜΕ στα αποτελέσματα αναζήτησης

Την υποβάθμιση από την Google εφημερίδων και άλλων συγκροτημάτων ΜΜΕ κατά τις αναζητήσεις μέσω της ιστοσελίδας της ερευνά η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε επίσημα διαδικασίες για να αξιολογήσει εάν η Google εφαρμόζει δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους πρόσβασης στους ιστότοπους των εκδοτών στην Αναζήτηση Google, κάτι που αποτελεί υποχρέωση βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου από πλευράς της Επιτροπής, έχει δείξει ενδείξεις ότι η Google βάσει της «πολιτικής της για την κατάχρηση φήμης ιστότοπου», υποβαθμίζει τους ιστότοπους και το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και άλλων εκδοτών στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, όταν αυτοί οι ιστότοποι περιλαμβάνουν περιεχόμενο από εμπορικούς συνεργάτες.

Σύμφωνα με την Google, αυτή η πολιτική στοχεύει στην αντιμετώπιση πρακτικών που φέρεται να αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κατάταξης στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η έρευνα της Επιτροπής επικεντρώνεται ειδικά στην «πολιτική της Google για την κατάχρηση φήμης ιστότοπου» και στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αυτή εφαρμόζεται στους εκδότες. Αυτή η πολιτική φαίνεται να επηρεάζει άμεσα έναν κοινό και νόμιμο τρόπο για τους εκδότες να δημιουργούν έσοδα από τους ιστότοπους και το περιεχόμενό τους.

Επομένως, η Επιτροπή διερευνά εάν οι υποβαθμίσεις από την μητρική εταιρία Alphabet των ιστότοπων και του περιεχομένου των εκδοτών στην Αναζήτηση Google ενδέχεται να επηρεάσουν την ελευθερία των εκδοτών να διεξάγουν νόμιμες επιχειρήσεις, να καινοτομούν, και να συνεργάζονται με τρίτους παρόχους περιεχομένου.

Η Κομισιόν επισημαίνει πως η έναρξη των διαδικασιών δεν προδικάζει τη διαπίστωση μη συμμόρφωσης. Υποδεικνύει απλώς ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης, ενώ τονίζει ότι θα επικοινωνήσει και με την ίδια την εταιρία.

Σε περίπτωση που η Κομισιόν διαπιστώσει μη συμμόρφωση, θα ενημερώσει την Alphabet για τα προκαταρκτικά της ευρήματα και θα προτείνει μέτρα. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να ολοκληρώσει την έρευνά της εντός 12 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης, τα εν λόγω πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και 20%. Σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, η Επιτροπή μπορεί επίσης να λάβει πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα, που περιλαμβάνουν ακόμη και τη μεταπώληση ή μετατροπή τμημάτων μιας επιχείρησης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ