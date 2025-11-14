Αλλαγές Google στις υπηρεσίες διαφήμισης για να αποφύγει κατάτμηση επιχειρήσεων από Κομισιόν

Ως απάντηση στη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβάθμιση εφημερίδων και ΜΜΕ στα αποτελέσματα αναζήτησης και την παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού, η Google ανακοίνωσε ότι πρότεινε στην Κομισιόν τροποποιήσεις στις υπηρεσίες διαφήμισης, με στόχο να αποφύγει τον κίνδυνο διαχωρισμού της επιχείρησής της.

Από πλευράς της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «θα αναλύσει τα προτεινόμενα μέτρα της Google για να διαπιστώσει αν μπορούν να τερματίσουν» τις καταγγελλόμενες πρακτικές και τις συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Η κίνηση έρχεται μετά την έναρξη νέας έρευνας από την Κομισιόν για την παραβίαση του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές αγορές, Digital Markets Act (DMA) και δύο μήνες μετά το πρόστιμο €2,95 δισ. που επιβλήθηκε στη Google για κατάχρηση κυριαρχικής θέσης, μια απόφαση που προκάλεσε την οργή της διοίκησης Τραμπ. Εντός ΕΕ, η εταιρεία έχει λάβει προθεσμία 60 ημερών για να επιλύσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

«Η πρότασή μας υλοποιεί πλήρως την απόφαση, χωρίς να απαιτείται ένας διαχωρισμός που θα προκαλούσε αναστάτωση και θα βλάπτει χιλιάδες Ευρωπαίους εκδότες και διαφημιστές που χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Google για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, με την Google να εξακολουθεί να διαφωνεί με την απόφαση της Κομισιόν, παρόλο που αποδέχθηκε τις τροποποιήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ