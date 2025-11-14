Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρία δις άνθρωποι υποφέρουν με πονοκεφάλους και ημικρανίες - Τι δείχνει έρευνα

Από το 1990 δεν έχει αλλάξει η συχνότητα και η επιβάρυνση από κεφαλαλγίες.

 Σχεδόν τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βίωσαν διαταραχές κεφαλαλγίας το 2023, κατατάσσοντας την ασθένεια έκτη στις αιτίες απώλειας υγείας το 2023, όπως διαπιστώνει μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) και του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet Neurology». 

Η μελέτη ερευνά την απώλεια υγείας από ημικρανία, κεφαλαλγία τύπου τάσης και κεφαλαλγία από υπερβολική χρήση φαρμάκων από το 1990 έως το 2023. Η απώλεια υγείας μετρήθηκε σε χρόνια ζωής με αναπηρία (YLD), τα οποία καταγράφουν τον συνολικό χρόνο που οι άνθρωποι περνούν ζώντας με προβλήματα υγείας, τα οποία περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συνολική ευεξία.

Οι γυναίκες βίωσαν περισσότερες από διπλάσιες απώλειες υγείας που σχετίζονται με την κεφαλαλγία σε σχέση με τους άνδρες και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες πέρασαν μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους με συμπτώματα κεφαλαλγίας.

Η ημικρανία προκάλεσε σχεδόν το 90% όλων των ετών YLD που συνδέονται με διαταραχές κεφαλαλγίας, παρόλο που η κεφαλαλγία τύπου τάσης ήταν σχεδόν διπλάσια σε συχνότητα από την ημικρανία. Τα υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας από ημικρανία παρατηρήθηκαν στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ακολουθούμενα στενά από περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως η Ευρώπη και η βόρεια Αμερική. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι περισσότερο από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου φορτίου κεφαλαλγίας συνδέεται με υπερβολική χρήση παυσιπόνων.

Η συχνότητα και η επιβάρυνση από τις κεφαλαλγίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες από το 1990 έως σήμερα και αυτό υποδεικνύει ότι οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος παραμένουν ανεπίλυτες. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε φροντίδα και η εκπαίδευση για ασφαλή χρήση φαρμάκων είναι κλειδιά στη μείωση του παγκόσμιου φορτίου των διαταραχών κεφαλαλγίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

