Πώς το Google Lens σας βοηθά να εντοπίσετε απάτες - Τι βήματα να ακολουθήσετε

Τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν τα μηνύματα που λαμβάνουν είναι απάτες ή όχι δίνει μία νέα λειτουργία του Google Lens, σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι περιπτώσεις των ανθρώπων που πέφτουν θύματα επίδοξων δραστών.

Είναι πλέον δυνατή η υποβολή ύποπτων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Circle to search». Σε Android, αυτό γίνεται σε δύο βήματα: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, κυκλώστε το κείμενο. Εναλλακτικά, απλώς τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος και ζητήστε από την εφαρμογή να το αναλύσει, τόσο σε Android όσο και σε iOS, σύμφωνα με τη Le Soir.

Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει να εντοπίσει εάν πρόκειται για απάτη ή όχι. Θα βασιστεί στο περιεχόμενο του μηνύματος και σε διάφορες πληροφορίες που θα βρεθούν στο διαδίκτυο.

Τέλος, θα εκδώσει την ετυμηγορία της, παρέχοντας παράλληλα ορισμένες συμβουλές για το πώς να αποφύγετε την απάτη. Η λειτουργία αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται παγκοσμίως.