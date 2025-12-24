Μεγάλη ανακάλυψη της Κίνας στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης - Τι βρήκε η αποστολή Chang'e-6

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)», για πρώτη φορά εντοπίστηκαν ίχνη ενός εξαιρετικά σπάνιου και εύθραυστου τύπου μετεωρίτη, γνωστού ως CI χονδρίτης, σε σεληνιακό έδαφος.

Οι CI χονδρίτες είναι πετρώδεις μετεωρίτες πλούσιοι σε νερό και πτητικά στοιχεία, τα οποία εξατμίζονται εύκολα. Μέχρι σήμερα είχαν βρεθεί μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις στη Γη, καθώς η εύθραυστη σύστασή τους συνήθως δεν αντέχει την είσοδο στην ατμόσφαιρα ή τις σφοδρές προσκρούσεις.

Η παρουσία τους στο έδαφος της Σελήνης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι στο πρώιμο Ηλιακό Σύστημα αστεροειδείς πλούσιοι σε νερό προσέκρουαν πολύ συχνότερα στο σύστημα Γης-Σελήνης απ’ ό,τι δείχνουν τα σημερινά δείγματα μετεωριτών.

Τα πρώτα δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης

Η κινεζική αποστολή Chang’e-6 επέστρεψε στη Γη με περισσότερα από 1,8 κιλά σεληνιακού υλικού - σκόνη, θραύσματα πετρωμάτων και γυαλί - από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, μια περιοχή που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ άνθρωπος.

Η προσεδάφιση έγινε στη λεκάνη Apollo, εντός της τεράστιας λεκάνης South Pole-Aitken, μιας από τις αρχαιότερες γεωλογικές δομές της Σελήνης. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η περιοχή αποκαλύπτει υλικό από τα βαθύτερα και παλαιότερα στρώματα του σεληνιακού φλοιού.

Επτά κόκκοι σκόνης με μεγάλη επιστημονική αξία

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον γεωχημικό Τζιντουάν Γουάνγκ από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, ανέλυσε περισσότερα από 5.000 μικροσκοπικά θραύσματα. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν επτά μικροί κόκκοι πλούσιοι σε ολιβίνη, των οποίων η χημική σύσταση ταιριάζει με εκείνη των CI χονδριτών.

Οι κόκκοι αυτοί φέρουν ίχνη τήξης από πρόσκρουση, γεγονός που δείχνει ότι το υλικό του αστεροειδούς έλιωσε τη στιγμή που χτύπησε τη Σελήνη και στη συνέχεια ψύχθηκε εξαιρετικά γρήγορα, «παγιδεύοντας» τη χημική του υπογραφή στο σεληνιακό έδαφος.

Ενδείξεις για την προέλευση του νερού

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος του νερού της Σελήνης - και πιθανόν και της πρώιμης Γης - προήλθε από προσκρούσεις ανθρακούχων, υδροφόρων αστεροειδών.

Τα νέα ευρήματα αποτελούν άμεση φυσική απόδειξη ότι τέτοιοι αστεροειδείς όντως έφτασαν στη Σελήνη και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας, μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 30% του εξωγενούς υλικού που έχει αναμειχθεί στο σεληνιακό έδαφος.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για τη Γη και τις μελλοντικές αποστολές

Αν οι CI χονδρίτες έπληξαν τη Σελήνη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έπληξαν και τη Γη την ίδια περίοδο, μεταφέροντας νερό και οργανικά στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πλανήτη.

Η ανακάλυψη ενισχύει τα ευρήματα από αποστολές σε αστεροειδείς, όπως οι Ryugu και Bennu, και δείχνει ότι η Σελήνη λειτουργεί ως «αρχείο» του πρώιμου ηλιακού συστήματος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μελλοντικές αποστολές επιστροφής δειγμάτων θα αποκαλύψουν πόσο διαδεδομένο ήταν αυτό το υλικό κοντά στη Γη.

Πηγή: iefimerida.gr