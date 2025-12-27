«Ηot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Την άποψη ότι η Μεσόγειος θεωρείται το «hot spot» της κλιματικής κρίσης, καθώς θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο εξέφρασε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Διευκρινίζει μάλιστα ότι η κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο αλλά είναι ήδη παρούσα.

Σε συνέντευξη του στο Αθηναικό πρακτορείο ο γνωστός μετεωρολόγος απαντώντας σε ερώτηση για ποιον λόγο τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και εκτός εποχής ο κ. Τσατραφύλλιας είπε:

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι νέο φαινόμενο, όμως η αυξανόμενη συχνότητά τους, η μεγαλύτερη έντασή τους και η εμφάνισή τους εκτός των συνηθισμένων εποχών αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των θαλασσών «φορτίζει» το κλιματικό σύστημα με περισσότερη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ισχυρότερες καταιγίδες, παρατεταμένους καύσωνες, αλλά και επεισόδια ψύχους σε ασυνήθιστες περιόδους.

Κληθείς να σχολιάσει για το αν ένας μεμονωμένος καύσωνας ή μια κακοκαιρία είναι απόδειξη της κλιματικής αλλαγής ο μετεωρολόγος απάντησε:

«Όχι, ένα μεμονωμένο φαινόμενο από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη της κλιματικής αλλαγής. Ο καιρός αφορά το «σήμερα», ενώ το κλίμα είναι το στατιστικό αποτύπωμα δεκαετιών. Ωστόσο, όταν τα ακραία φαινόμενα επαναλαμβάνονται με αυξανόμενη ένταση και διάρκεια, τότε δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για σαφή τάση. Η επιστήμη πλέον μπορεί να ποσοτικοποιήσει πόσο πιο πιθανό ή πιο έντονο έγινε ένα φαινόμενο λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής».

Γιατί η Μεσόγειος θεωρείται «hot spot» της κλιματικής κρίσης;

Στην ερώτηση για τον λόγο που η Μεσόγειος θεωρείται «hot spot» της κλιματικής κρίσης απάντησε:

«Η Μεσόγειος θεωρείται ''hot spot'' της κλιματικής κρίσης γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο συνδυασμός αυξανόμενων θερμοκρασιών, μειωμένων βροχοπτώσεων και παρατεταμένων ξηρών περιόδων οδηγεί σε περισσότερους καύσωνες, αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και έντονες πλημμύρες όταν βρέχει. Στη Μεσόγειο, η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο είναι ήδη παρούσα».

Στο ερώτημα για το πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την καθημερινότητά μας πέρα από τον καιρό ο κ. Τσατραφύλλιας δήλωσε ότι υπάρχουν επιπτώσεις αυτής σε πολλούς τομείς.

«Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τον καιρό. Έχει επιπτώσεις στην υγεία, την αγροτική παραγωγή, τους υδάτινους πόρους, την ενεργειακή ζήτηση και την αστική ζωή. Περισσότερες νύχτες με υψηλές θερμοκρασίες, θερμικό στρες στις πόλεις και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας δείχνουν ότι η κλιματική κρίση είναι επίσης ένα κοινωνικό ζήτημα που αγγίζει καθημερινά τη ζωή μας».

Ο χρόνος για να περιοριστούν οι επιπτώσεις δεν έχει τελειώσει

Στο ερώτημα για το αν υπάρχει ακόμη χρόνος να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι «υπάρχει αλλά δεν είναι απεριόριστος».

«Ο χρόνος για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν είναι απεριόριστος. Κάθε δεκαετία καθυστέρησης αυξάνει το κόστος και τις συνέπειες. Η μείωση των εκπομπών, η προσαρμογή των πόλεων και η έγκαιρη πρόγνωση καιρού μπορούν να σώσουν ζωές και υποδομές. Η γνώση υπάρχει - το ζητούμενο είναι η δράση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ